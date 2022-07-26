Економіка

16:14 26.07.2022

Рада ЄС домовилася щодо економії газу на 15%, але з низкою винятків

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Рада ЄС домовилася щодо економії газу на 15%, але з низкою винятків

Законодавчий текст щодо скорочення попиту на газ на 15%, погоджений у вівторок державами Євросоюзу в політичному плані, буде офіційно прийнято шляхом письмової процедури найближчими днями після технічних уточнень, повідомила Рада ЄС.

"Сьогоднішнє рішення ясно засвідчило, що держави-члени встоять проти будь-якої спроби Росії розділити ЄС, використовуючи енергоносії як зброю. Прийняття в рекордно короткі терміни пропозиції щодо скорочення використання газу, безсумнівно, зміцнило нашу спільну енергетичну безпеку", - заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка головує у Раді ЄС, Йозеф Сікела.

За його словами, економія газу покращить готовність Євросоюзу до зими, яка завдяки цьому "буде набагато дешевшою та легшою для громадян і промисловості ЄС".

Постанова ради передбачає можливість ініціювати "союзне попередження", тобто оголосити готовність усіх країн ЄС у зв'язку із тривожною ситуацією у сфері постачання, і в цьому разі скорочення попиту на газ стане обов'язковим, пояснюють у Брюсселі.

Водночас держави-члени домовилися посилити роль Ради ЄС в ініціюванні "союзного попередження". Воно активуватиметься рішенням ради за пропозицією Єврокомісії (ЄК), яка має висунути її "в разі суттєвого ризику серйозної нестачі газу або виключно високого попиту на газ, або якщо п'ять чи більше держав-членів, які оголосили попередження на національних рівнях, запитають ЄК про це".

Рада також визначила деякі винятки та можливості запитати відступ від обов'язкового скорочення, щоб взяти до уваги конкретні ситуації держав-членів та забезпечити ефективність скорочень попиту на газ для підвищення надійності постачання до ЄС.

"Рада погодилася з тим, що держави-члени, які не підключені до газових мереж інших держав-членів, звільняються від обов'язкових скорочень споживання газу, оскільки вони не зможуть виділяти значні обсяги трубопровідного газу на користь інших держав-членів", - йдеться в документі.

Можливість винятків поширюється на країни ЄС, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою, а також на держави-члени, які мають обмежені потужності трубопровідних з'єднань та здатні довести, що їхні наявні експортні можливості використовуються повною мірою для перенаправлення газу до інших держав-членів.

"Держави-члени також можуть попросити про виняток, якщо вони перевищили свої цільові показники заповнення сховищ газу, якщо вони сильно залежать від газу як сировини для найважливіших галузей промисловості або якщо їхнє споживання газу збільшилося не менше ніж на 8% минулого року порівняно із середнім показником останніх п'яти років", - повідомляють у Раді ЄС.

Постанова ради передбачає, що під час вибору заходів щодо скорочення попиту пріоритет надаватимуть тим, які не стосуються таких споживачів, як домогосподарства та постачальники основних послуг для функціонування суспільства, а також об'єкти стратегічного значення, охорони здоров'я та оборони.

"Цей регламент є винятковим та надзвичайним заходом, передбаченим на обмежений термін. Отже, він застосовуватиметься протягом одного року, і комісія проаналізує результат, щоб розглянути можливість його продовження у світлі загальної ситуації з постачанням газу до ЄС до травня 2023 року.

Теги: #газ #економія #рада_єс

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