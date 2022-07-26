Мережа супермаркетів Novus оцінює у 500 млн грн свої втрати від агресії РФ

Мережа супермаркетів Novus оцінює у 500 млн грн свої втрати від агресії РФ, повідомив операційний директор Novus Олексій Панасенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогоднішній день наші зафіксовані втрати становлять близько 500 млн грн. Але це не остаточна цифра. По-перше, тривають воєнні дії в країні. По-друге, з курсовими коливаннями та зростанням цін на будматеріали складно прогнозувати, у скільки обійдеться відновлення пошкоджених магазинів", – повідомив Панасенко.

Як повідомлялося, 22 липня відновлено роботу флагманського магазину Novus у ТРЦ Retroville. ТРЦ Retroville у Подільському районі Києва 20 березня потрапив під обстріл російських окупантів.

"Ми інвестували у відновлення приміщення (Novus у ТРЦ Retroville) 20 млн грн. Ця сума не враховує вартості знищеного товару та вартості завезеного. На момент ракетного удару тут було товарів на кілька десятків мільйонів. Не можна сказати, що він був весь знищений – частину вдалося врятувати, його вивозили до інших магазинів", - повідомив Панасенко.

За його словами, наразі компанія зосереджена на відновленні пошкоджених магазинів у Бучі.

"У магазин на Вокзальній було кілька попадань снарядів, він постраждав від стрілецької зброї, але в цілому, як кажуть, "відбувся легким переляком". Магазин на Києво-Мироцькій постраждав серйозно, будівля потребує капітального ремонту", - повідомив Панасенко.

Для магазину на вул. Києво-Мироцькій (загальна площа 4 тис. кв. м, торгового залу 2660 кв. м) проводяться тендери серед будівельних компаній.

Панасенко повідомив, що відкриття бучанського магазину на вул. Вокзальній заплановано в найближчі кілька місяців, на Києво-Мироцькій протягом півроку.

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому ж році відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом. Станом на липень 2022 року мережа в Україні налічує понад 90 магазинів.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгієне, Раймондас Туменас.