Економіка

10:52 25.07.2022

МТСБУ з 26 липня збільшує вартість полісів "Зелена картка" на 26,3%

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МТСБУ з 26 липня збільшує вартість полісів "Зелена картка" на 26,3%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 26 липня 2022 року запроваджує нові тарифи на поліси "Зелена картка" для тих, хто виїжджає за кордон, повідомляється на сайті бюро.

Згідно з повідомленням, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів "Зелена картка" у бік підвищення – на 26,3%.

Остання зміна тарифів була 18 липня 2022 року у бік зниження на 4,4%.

Поліси "Зелена картка" реалізують із 2009 року двох видів: уся Європа, Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

За даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 913 грн (раніше - 723 грн), для автобусів - до 3,429 тис. грн (2,715 тис. грн), для вантажних автомобілів – до 2,153 тис. грн (1,705 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1,453 тис. грн (раніше 1,150 тис. грн), автобусів –4,763 тис. грн (3,772 тис. грн), вантажівок –2,858 тис. грн (2,263 тис. грн).

Вартість піврічного та річного полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів –6,451 тис. грн та 7,986 тис. грн відповідно, для автобусів –16,673 тис. грн та 30,964 тис. грн, для вантажних автомобілів –13,529 тис. грн та 25,534 тис. грн відповідно.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 665 грн, на один місяць –978 грн, на півроку –2,242 тис. грн, на рік –3,193 тис. грн.

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлені постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року та визначені в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

Теги: #мтсбу #зелена_картка

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