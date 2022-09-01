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16:46 01.09.2022

В Україні з 1 вересня розпочато укладання електронних договорів "Зелена картка"

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В Україні з 1 вересня розпочато укладання електронних договорів "Зелена картка"

Страховики - повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) з 1 вересня 2022 року почали укладати електронні договори міжнародного страхування "Зелена картка", повідомляє сайт МТСБУ.

При цьому наголошується, що електронні договори міжнародного страхування починають діяти з 00 годин доби, наступної за днем укладання договору. Тобто не можна буде укласти такий договір "з сьогодні на сьогодні".

Бюро нагадує також про необхідність роздрукувати та мати при собі роздруковану в чорно-білому форматі картку міжнародного автомобільного страхування, отриману від страховика засобами електронної комунікації після укладання електронного договору міжнародного страхування.

Саме цю картку треба буде пред’являти під час перевірок за кордоном. Картки міжнародного автомобільного страхування генеруватиме інформаційна система МТСБУ за єдиною формою для всіх страховиків.

Як і раніше, страхувальники матимуть право укладати договори міжнародного страхування у паперовій формі з використанням карток зеленого кольору.

МТСБУ зазначає, що зазначена новація сподобається водіям, які планують виїхати за кордон України або вже там перебувають і мають необхідність придбати поліс міжнародного страхування.

Теги: #зелена_картка

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