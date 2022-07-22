Економіка

19:41 22.07.2022

Україна готова відновити агроекспорт із чорноморських портів за кілька днів

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Україна готова відновити агроекспорт із чорноморських портів за кілька днів

Україна задоволена умовами підписаної в Стамбулі ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів і готова відновити експорт з них за кілька днів, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Уже за кілька днів готові розпочати експорт із портів на Чорному морі", – сказав він через відеозв'язок зі Стамбула в ефірі національного телемарафону, уточнивши, що йдеться про порти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

"Вважаю, що угоду підписуємо на наших умовах, тому що наша акваторія повністю контролюється нами. Жодної "зради". Ніхто нічого не здає, усе робили з позиції сили після звільнення острова Зміїний", - наголосив Кубраков.

За його словами, немає ризику входження російських військових кораблів в українські порти через відкриті після розмінування зелені коридори.

Коментуючи ініціативу, міністр додав, що в українській акваторії та портах ніхто з інших сторін нічого не перевірятиме, а вибірково судна в районі Босфору оглядатиме створена спільна чотиристороння група Україна-РФ-Туреччина-ООН.

Кубраков зазначив, що Україна також зацікавлена в такому контролі, щоб зняти ризик приходу в українські порти суден із неперевіреними вантажами.

Теги: #експорт #терміни #порти

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