Долар для населення подорожчав у середньому на 1,5-2 грн на зростанні офіційного курсу на 25%

Підвищення Національним банком офіційного курсу долара на 25% – з 29,2549 грн/$1 до 36,5686 грн/$1 – за добу призвело до подорожчання долара на різних сегментах валютного ринку для населення в середньому на 1,5-2 грн, свідчать дані, зібрані агенцією "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у банківських обмінниках він тепер становить за купівлі 37,5-37,8 грн/$1 та за продажу 38,5-39 грн/$1, хоча напередодні деякі банки ставили курс продажу 40 грн/$ або навіть вище.

На "чорному" ринку, за даними ресурсів "Мінфін" та Finance.ua, курс більш-менш стабілізувався вдень у п'ятницю на позначках: купівля – 38,2-38,4 грн/$1, продаж – 38,8-39,0 грн/$1.

Найбільші зміни в окремих банках відбулися з курсами за картковими операціями, особливо з курсом купівлі долара, оскільки НБУ зберіг умову, що вони не можуть бути нижчими від офіційного. У результаті окремі банки підвищили їх одразу на 4-5 грн/$1, проте загалом на ринку курси купівлі за картами вирівнялися і дорівнювали офіційному або трохи вищому.

Також суттєве подорожчання валюти при розрахунку картками за кордоном відбулося й у низці банків, наприклад, Укрсиббанк та Креді Агріколь Банк, які утримували карткові курси на нижчому рівні порівняно з готівковим. Водночас лідери ринку – ПриватБанк та monobank – підвищили курси долара в межах 1 грн/$1.

Новий діапазон курсів продажу долара за картками – близько 36,9–38 грн/$1.

Загалом, розповідаючи про всі ринки, до середини п'ятниці можна констатувати, що розрив між їхніми курсами став меншим, хоча спреди всередині сегментів валютних обмінників і чорного ринку розширилися.

"Ринок зараз шукає нову точку рівноваги, і я думаю, що це буде максимум 1-3 дні, і її буде знайдено", – прокоментував ситуацію на ринку заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук у п'ятницю вранці в ефірі KSE Live.

Він наголосив, що після зміни офіційного курсу у Нацбанку набагато більше можливостей для його захисту. "Тому, на нашу думку, довіра до цього рівня курсу має бути набагато більшою", - сказав Ніколайчук.

Щодо запроваджених НБУ з 21 липня обмежень на розрахунки картками за кордоном, реакцією на них стало збільшення інтересу до відкриття карток інших банків. На це також звернув увагу співзасновник monobank Олег Гороховський, вказавши на різке зростання популярності завантажень додатків Ощадбанку, Укргазбанку та Альфа Банку.

Як повідомлялося, Нацбанк з 21 липня встановив щомісячний ліміт на розрахунки гривневими картками за кордоном 100 тис. грн, а також змінив ліміт на зняття готівки з них з 50 тис. грн на місяць на 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на тиждень.

Також було скорочено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Водночас НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит строком від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). На його думку, це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що знизить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.