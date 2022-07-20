Економіка

13:59 20.07.2022

Україна пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти виплати-2023 на рік, знизити вдвічі стелю виплат-2025 та дати право на їх викуп у 2024-2027 рр.

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Україна пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти виплати-2023 на рік, знизити вдвічі стелю виплат-2025 та дати право на їх викуп у 2024-2027 рр.

Добровільно відкласти на 14 місяців виплати за ВВП-варантами, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік, продовжити термін обігу цих інструментів на рік і водночас дати право повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках, пропонує власникам ВВП-варантів уряд України.

"У разі непогодження держателями державних деривативів змін, передбачених цими умовами, подальші виплати за державними деривативами здійснюються відповідно до умов випуску і розміщення державних деривативів", – йдеться в постанові Кабінету Міністрів №806 від 19 липня, оприлюдненій на його сайті в середу.

Теги: #ввп #варанти

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