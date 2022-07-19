Біткойн піднявся вище за $22 тис. вперше за місяць

Ціна біткойна, найбільш популярної криптовалюти у світі, піднялася вище за $22 тис. уперше із середини червня завдяки зростанню глобальних фондових ринків.

Курс біткойна до 19:55 (за київським часом – ІФ-У) зростає на 5,8% - до $22,147 тис., за даними біржі Kraken.

Ефір, друга за популярністю криптовалюта, зросла в ціні на 11,3% - до $1496.

"Біткойн відновився з рівнів $20 тис. на тлі оптимізму Волл-стріт, що трохи збільшився, до ризикових активів", - написав аналітик брокерської компанії Oanda Едвард Мойя.

Американські фондові індекси завершили минулу п'ятницю максимальним зростанням за місяць і продовжують зростати у понеділок, як і європейські акції.