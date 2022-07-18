Економіка

14:29 18.07.2022

ФДМ ініціюватиме продовження пільг із орендної плати на держмайно в частині областей - в. о. голови ФДМ Ольга Батова

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ФДМ ініціюватиме продовження пільг із орендної плати на держмайно в частині областей - в. о. голови ФДМ Ольга Батова

Фонд державного майна (ФДМ) України ініціюватиме продовження звільнення від сплати орендної плати на держмайно в областях, де були або продовжуються бойові дії, повідомила в. о. голови ФДМ Ольга Батова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми точно це ініціюватимемо. Є необхідність зробити звільнення від оренди для морських портів, наприклад. Адже вони не працюють. Розумію, що Мінфін буде проти, але знову знаходитимемо консенсус", - повідомила Батова.

Вона зазначила, що ближче до серпня ФДМ ініціюватиме продовження терміну знижок для областей, де вони діють до вересня, а активні обстріли та бойові дії продовжуються.

Як повідомлялося, під час воєнного стану Фонд держмайна пішов назустріч бізнесу і впровадив комплексну систему пільг та знижок для багатьох категорій орендарів. Відповідно до постанови Кабміну №634, до 30 вересня звільнено від орендних платежів території областей, де відбувалися бойові дії: Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та м. Києва (крім адміністративно-територіальних одиниць на визначених територіях). Орендарів на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської та Одеської областей звільнено від орендної плати до 30 травня.

Після закінчення цих строків на зазначених територіях орендна плата нараховується у розмірі 50% від розміру плати, встановленої договором, з урахуванням її індексації. Знижка діє в період дії воєнного стану, протягом трьох місяців після його закінчення, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, на всій території України, крім областей, де тимчасово застосовуються інші пільги, орендарям держмайна надається знижка 50%, орендарям єдиних майнових комплексів - 25%.

"У західних областях, які не постраждали від активних бойових дій (Львівська, Закарпатська, Волинська області), від орендарів надійшло близько 70% запланованих платежів. Водночас, якщо говорити про південну Україну, зокрема про Одесу або Миколаєв, Фонд фіксує зниження орендних виплат у районі 50% запланованих", - повідомила Батова.

Загалом більшість регіональних відділень Фонду держмайна звітують про майже дворазове падіння надходжень від оренди.

"Багато в чому зростання орендних виплат залежить від масштабів і тривалості бойових дій на території нашої держави. Ми сподіваємося, що до кінця 2022 року ділова активність у більшості регіонів відновиться, що позитивно вплине на суму орендних надходжень", - повідомила Батова.

Теги: #оренда #фдм #нерухомість #батова

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