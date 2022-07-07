Економіка

20:18 07.07.2022

Україна наростила експорт молочної продукції у червні 2022 року до травня на третину

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Україна наростила експорт молочної продукції у червні 2022 року до травня на третину

Україна у червні 2022 року наростила експорт молочної продукції на 32% порівняно з попереднім місяцем – до 9,3 тис. тонн, тоді як у другому кварталі цього року її експорт сумарно знизився лише на 3% до квітня-червня 2021 року – до 21,9 тис. тонн.

Найбільшими імпортерами української молочної продукції стали Польща, Молдова та Литва, повідомляється на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) у четвер.

"У першому півріччі 2022 року українським експортерам молокопродуктів довелося пристосовуватися до нових умов праці воєнного часу: більшість логістичних шляхів зазнали змін, виробництво та переробка в деяких регіонах були припинені або знищені через військові дії. Але все ж таки українські виробники молочних товарів намагаються нарощувати торгівлю за кордоном", - цитує (УКАБ) свого аналітика Максима Гопка.

За даними організації у червні Україна експортувала 2,7 тис. тонн молока та вершків не згущених (+17% до травня 2022 року), 3,3 тис. тонн молока та вершків згущених (+71%), 1,5 тис. тонн молочної сироватки (+16%), 0,9 тис. тонн вершкового масла (+12%), 0,56 тис. тонн сирів та кисломолочних сирів (+35%).

Крім того, імпорт молочних продуктів в Україну в червні 2022 року склав 3,6 тис. тонн, що на 59% більше за показники травня 2022 року, і на 6% - червня 2021 року.

"Це підтримує ціни на внутрішньому ринку, але одночасно шкодить українському виробнику, оскільки нині спостерігається зменшення споживчого попиту на сири. Однією з причин цього є досить висока ціна: виробники в оптовій торгівлі не готові віддавати традиційні сорти дешевше, а з націнкою мереж сир стає недоступним для багатьох споживачів", – уточнив експерт у повідомленні.

За даними УКАБ, закупівельні ціни на сире молоко в Україні коливаються в діапазоні 10,54-10,85 грн. без ПДВ (залежно від регіону та сорту), що еквівалентно (EUR0,35-0,36/кг). При цьому аналогічні закупівельні ціни у Польщі становлять EUR0,47/кг, Нідерландах – EUR0,54/кг, Франції EUR0,45/кг, Німеччині – EUR0,5/кг.

За таких умов Україна має певну перевагу – низькі внутрішні ціни на комбікорми, спричинені надлишком сільгоспсировини в країні через труднощі з його експортом, стримують зростання собівартості молока, що робить українську продукцію конкурентною на зовнішньому ринку.

Теги: #експорт #молокопродукція

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