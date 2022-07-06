Економіка

14:51 06.07.2022

ЄК до середини липня надасть план дій на випадок повного відключення газу з РФ

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ЄК до середини липня надасть план дій на випадок повного відключення газу з РФ

ЄС має готуватися до потенційного повного відключення постачання російського газу, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це причина, через яку комісія працює над надзвичайним європейським планом. Ми представимо цей план і необхідні інструменти, якими його буде забезпечено, до середини липня", - сказала голова ЄК у середу на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Підготовку плану вона аргументувала тим, що російська сторона використовує енергетику, як зброю. Фон дер Ляєн навела дані, згідно з якими 12 країн ЄС зараз стикнулися з частковими або повними відключеннями російського газу.

Вона додала, що держави-члени мають у своєму розпорядженні національні надзвичайні програми, але Євросоюзу в цій галузі також потрібні співпраця та спільні дії всіх 27 країн спільноти.

"Ми маємо бути впевненими, що в разі повного припинення (експорту з Росії – ІФ-У) газ повинен продовжувати надходити туди, де він нам найбільш необхідний. Ми маємо бути впевненими, що можна покластися на європейську солідарність. І ми повинні захистити єдиний ринок, як і ланцюжок промислового постачання", - пояснила голова Єврокомісії.

Теги: #газ #єк #урсула_ляєн

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