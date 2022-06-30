З початку повномасштабного вторгнення РФ БЕБ України ініціювало арешт активів росіян на суму 31 млрд грн

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювало арешти майна громадян РФ на суму майже 31 млрд грн.

"У фокусі посиленої уваги БЕБ - підприємства, власниками яких виступають представники країни-агресора. Вже виявлено багато випадків ухилення від сплати податків. Практично щодня арештовуємо активи й збільшуємо суму на декілька мільйонів. Зараз йдеться про 31 млрд грн – це вартість арештованого майна росіян, яких підозрюють у цих правопорушеннях. Сподіваюся, що незабаром, за рішеннями суду, ці кошти та активи почнуть працювати лише на користь України", - заявив директор БЕБ Вадим Мельник, повідомляє пресслужба Бюро.

Зазначається, що цього тижня співробітники БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили росіянина, який приховав дохід від надання в оренду комерційної нерухомості в одній із областей нашої держави. Бюджет України від його діяльності не отримав майже 19 млн грн. Наразі суд наклав арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та нерухомість цієї особи. Орієнтовна вартість заарештованого майна становить майже 1,3 млрд грн.