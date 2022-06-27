Економіка

13:52 27.06.2022

Директором із маркетингу компанії Arricano призначено Інну Морозову

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Директором із маркетингу компанії Arricano призначено Інну Морозову

Позицію директора з маркетингу Arricano з 20 червня посідає Інна Морозова.

Як повідомляється в пресрелізі, у професійному портфоліо Інни — ребрендинг ТРЦ Cosmopolite multimall, посилення ринкової позиції бренда "Дім іграшок" та значна кількість оригінальних маркетингових проектів, спрямованих на розвиток бізнесу.

"Нинішня ситуація вимагає особливої стресостійкості та гнучкості, відповідальності та сильних взаємовигідних партнерських рішень. Синергія "орендар-орендодавець", орієнтація на покупця та ефективна взаємодія з партнерами були і залишаються запорукою успішності навіть за ускладнених умов ведення бізнесу. ТРЦ Arricano зарекомендували себе як об'єкти. Моя мета – посилити та вдосконалити це сприйняття за допомогою актуальних маркетингових програм та інноваційних рішень", - цитує пресслужба Морозову.

Сфера її експертизи включає стратегічний, операційний та інтегрований маркетинг, розвиток програм лояльності, діджитал-маркетинг та аналітику. Інна Морозова закінчила філологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і здобула ступінь магістра з маркетингу у Київському національному торговельно-економічному університеті.

"Перед Інною поставлені складні завдання - синхронізувати орендну, маркетингову та комунікаційну політику компанії, з новою силою розвивати партнерство з орендарями та взаємодіяти зі спільнотами ТРЦ для забезпечення зростання бізнесу наших орендарів та нашої компанії. Це складні процеси, що вимагають креативних рішень, відданості, професіоналізму та сил. Вітаю Інну як найсильнішого гравця у нашій команді", - резюмувала СЕО Arricano Ганна Чуботіна.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та керує п'ятьма торговими центрами в країні загальною площею 147,3 тис. кв. м: "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) та земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також планувала завершити будівництво ТРК Lukianivka у 2022 році.

Теги: #arricano #морозова_инна

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