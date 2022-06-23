Економіка

08:26 23.06.2022

ЗЗРК зі словацьким акціонером-контролером заявив про втрату контролю над окупованим підприємством і скликає збори

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ЗЗРК зі словацьким акціонером-контролером заявив про втрату контролю над окупованим підприємством і скликає збори

Адміністрація підприємства з іноземними інвестиціями у формі ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" (ЗЗРК, Дніпрорудне Запорізької обл.) заявила про втрату контролю за діяльністю підприємства на тимчасово неконтрольованій території України та оголосила про проведення позачергових зборів акціонерів.

Згідно з інформацією підприємства, з початком активних бойових дій на території України адміністрація ЗЗРК з метою дотримання техногенної безпеки з 26 лютого реалізувала низку заходів щодо тимчасової консервації виробничого процесу – з дня окупації військами РФ частини територій Запорізької області. А з 15 червня господарська діяльність та управління виробничими процесами ЗЗРК неможливі через неправомірні дії третіх осіб.

Майно комбінату перебуває у незаконному володінні та під контролем третіх осіб. ЗЗРК фактично втратив контроль і доступ до своїх виробничих процесів і потужностей, іншого майна, до всіх документів, зокрема до трудових книжок працівників, оригіналів наказів, особових справ працівників, табелів обліку робочого часу. Наказом по ЗЗРК від 15 червня призупинено виробничу діяльність комбінату із використанням майна, над яким втрачено контроль.

"В умовах тимчасової окупації м. Дніпрорудне представники військових формувань Російської Федерації незаконно проникли на територію підприємства та перешкоджають керівництву комбінату в управлінні, а також проводять незаконні дії щодо майна ЗЗРК. Своїми протиправними діями вони порушують чинне законодавство України та норми міжнародного права, а також завдають істотних матеріальних збитків ЗЗРК", - констатується в інформації комбінату.

При цьому уточнюється, що адміністрація ЗЖРК заявила про втрату контролю за діяльністю підприємства - відповідну заяву подано керівництвом підприємства до Служби безпеки України (СБУ) та правоохоронних органів.

"Всі подальші дії окупантів, спрямовані на відновлення виробничого процесу комбінату, є неправомірними та можуть нести техногенні та екологічні ризики для регіону. Адміністрація ЗЗРК заявляє про неможливість гарантувати безпеку виробництва у цих умовах. Керівництво підприємства наголошує, що діяльність комбінату може здійснюватися виключно у правовому полі України та з дотриманням усіх вимог законодавства", - наголошується у заяві.

Також наголошується, що відомості про фізичних осіб, які співпрацюють з окупантами країни-агресора та надають їм допомогу у скоєнні протиправних дій стосовно підприємства та його власності, передані до Служби безпеки України та інших правоохоронних органів для реагування на факт захоплення підприємства та колабораціоністської діяльності відповідно до кримінального законодавства України.

Керівництво підприємства вимагає внести відомості про правопорушення щодо ЗЗРК до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Адміністрація підприємства всебічно співпрацює з усіма правоохоронними органами, надаючи всі необхідні документи та роз'яснення у встановленому законом порядку, резюмується в заяві.

З урахуванням ситуації, наглядова рада ЗЗРК скликала позачергові збори акціонерів на 15 липня, які проводитимуться дистанційно. Порядок денний і бюлетені голосування на сайті підприємства наразі відсутні.

ЗЗРК розробляє Південно-Білозерське та Переверзівське залізорудні родовища, виробляє товарну агломераційну та мартенівську залізну руду. Реалізує продукцію метпідприємствам Словаччини, Чехії, Австрії та Польщі, а також в Україні – меткомбінату "Запоріжсталь".

Основними акціонерами ПрАТ є словацька фірма Minerfin, a.s. – 51,1697%, "Запоріжсталь" – 29,5193%, чеська KSK Consulting, a.s. – 19,0632%.

 

 

Теги: #збори #окупація #ззрк

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