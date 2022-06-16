Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим - член Ради НБУ
Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим, незважаючи на генерацію суттєвих викривлень фіксованим курсом, повідомив член Ради Національного банку України (НБУ) Віктор Козюк.
"Фіксований курс генерує суттєві викривлення і ризикований на перспективу, але питання оптимального таймінгу переходу залишається відкритим", – написав він у Facebook у четвер.
За словами експерта, переходу на плаваючий курсу повинна передувати мінімально допустима робота процентного каналу, оскільки без підвищення привабливості активів у гривні існує ймовірність подальшого розхитування валютного ринку.
Він зазначив, що незважаючи на те, що банківський сектор виявився більш стійким до військового шоку, ніж у 2014 році, в економіці накопичується низка проблем.
Зокрема, повільне відновлення вимагає поштовху з боку інвестицій і споживання, для чого потрібна впевненість і зниження військових загроз, а відновлення потребуватиме розширення рівноважного дисбалансу торгівлі, збільшуючи тиск на резерви.
Крім того, за його словами формується сильне "грошове нависання", яке має бути еліміноване комбінацією рішень за ставкою і перезапуску трансмісійного механізму.