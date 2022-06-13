Економіка

16:17 13.06.2022

Окупанти захопили 54 вантажні вагони з аглорудою Запорізького ЗРК та викрали "КамАЗ"

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Окупанти захопили 54 вантажні вагони з аглорудою Запорізького ЗРК та викрали "КамАЗ"

Російські військові на окупованих територіях продовжують грабувати місцеве населення та незаконно конфіскувати майно підприємств, зокрема Запорізького залізорудного комбінату (ЗЗРК, Дніпрорудне Запорізької обл.).

"У селищі Малій Білозерці Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з Росії викрали 54 вантажні вагони з агломераційною рудою, загальною вагою 3 240 тонн, також рашисти заволоділи вантажним автомобілем "КамАМ", - ідеться у зведенні Сил оборони Запорізького краю.

Повідомляється також, що у Пологах російські злочинці відібрали у місцевого жителя його автомобіль Opel Combo.

У смт Михайлівці окупанти, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, незаконно заволоділи автомобілем Lexus LX 450D, що належить одній з агрофірм.

ЗЗРК розробляє Південно-Білозерське та Переверзівське залізорудні родовища, виробляє товарну агломераційну та мартенівську залізну руду. Реалізує продукцію метпідприємствам Словаччини, Чехії, Австрії та Польщі, а також в Україні – меткомбінату "Запоріжсталь".

Основними акціонерами ПрАТ є словацька фірма Minerfin, a.s. – 51,1697%, "Запоріжсталь" – 29,5193%, чеська KSK Consulting, a.s. – 19,0632%.

 

Теги: #окупація #запорізька_область #ззрк

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