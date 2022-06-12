Економіка

08:16 12.06.2022

Група Solway, яка володіє в Україні феронікелевим комбінатом, підтвердила свій відхід з Росії через засудження військової агресії

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Група Solway, яка володіє в Україні феронікелевим комбінатом, підтвердила свій відхід з Росії через засудження військової агресії

Міжнародна інвестиційна група Solway, яка володіє ТОВ "Побузький феронікелевий комбінат" (ПФК, Кіровоградська обл.), підтвердила свій вихід із російських активів через військову агресію Росії проти України.

"У березні 2022 року група засудила дії уряду Росії і ухвалила рішення про вихід із російських активів. Нині цей процес легально завершено", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії в суботу.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що міжнародна гірничо-металургійна група Solway вийшла з проєкту з видобутку золота на відвалах Ключівського родовища в Забайкаллі та чинного підприємства з видобутку золота та срібла на Курильських островах.

Побузький феронікелевий комбінат – єдине в Україні підприємство, яке виробляє у промислових масштабах феронікель.

У 2003 році, після тривалого простою, міжнародна компанія Solway Investment Group придбала активи комбінату і через рік перезапустила його. Побузький феронікелевий завод був перетворений на Побузький феронікелевий комбінат із відновленням і випуском феронікелю. Основною сировинною базою для виробництва феронікелю є привізна руда.

Наразі ПФК повністю інтегрований у виробничий процес Solway Investment Group. Загальна сума інвестицій групи у комбінат становила понад $130 млн.

Міжнародна інвестиційна група Solway розпочала діяльність у 2002 році. Є приватною компанією, що веде диверсифікований бізнес у гірничодобувній та металургійній промисловості. Ключові компанії групи зареєстровані у Швейцарії, Люксембурзі, Естонії та на Мальті. 100% статутного капіталу належить громадянам ЄС. Основні виробничі активи Solway розташовані в Північній Македонії, Гватемалі, Індонезії, Аргентині та Україні.

 

 

Теги: #рф #solway

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