Економіка

19:01 08.06.2022

Збитки ритейлерів України внаслідок агресії РФ сягнули понад 50 млрд грн

4 хв читати
Збитки ритейлерів України внаслідок агресії РФ сягнули понад 50 млрд грн

Збитки ритейлерів України внаслідок агресії РФ сягнули 50,7 млрд грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Асоціації ритейлерів України (RAU).

Як повідомляється, у травні 2022 року Асоціація ритейлерів України та Українська рада торгових центрів (УРТЦ) провели дослідження "Збитки ритейлерів України за два місяці воєнних дій". Торговим компаніям пропонувалося оцінити їхні втрати в нерухомості, обладнанні, товарних та складських запасах тощо за період із 24 лютого до 23 квітня 2022 року, без урахування втраченої вигоди.

У дослідженні взяли участь 295 мережевих роздрібних компаній України, представлені 28 549 магазинами загальною торговою площею 15,4 млн кв. м. Серед них малі компанії, де працює від 3 до 20 торгових точок, становили 43%, середні компанії (21-50 точок) – 25% і великі мережі (де працює понад 50 об'єктів) – 32%.

"Окупація територій України та збитки ритейлу від військових дій унаслідок фізичних ушкоджень магазинів, знищення складів та товарів — ситуація, яка за часи незалежності України трапляється вже не вперше. Усі пам'ятають 2014 рік, коли торговельні компанії зазнали значних збитків унаслідок окупації територій Донецької та Луганської областей, а також через анексію Криму. І якщо тоді не було прецедентів компенсації втрат, то тепер бізнес отримав такий шанс", – повідомив співзасновник та голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

Сумарний обсяг прямих збитків торговельної сфери оцінюється в 50,7 млрд грн (у середньому 30 тис. 475 грн. на 1 кв. м площі пошкоджених торгових точок, або 17,4 млн грн на один пошкоджений магазин).

За даними дослідження, 41% збитків припадає на пошкодження будівель, приміщень магазинів, інженерних мереж, оздоблення тощо. Збитки за товарними залишками в магазинах (оцінка за закупівельною ціною) та втрати обладнання становили по 17%, втрати товару на складах – 14%, збитки складським, виробничим, офісним будівлям/приміщенням та обладнанню в них (які були у власності компаній) становили 9%, ще 2% становлять інші збитки.

"50,7 млрд – це далеко не всі прямі збитки, яких зазнав український ритейл. На цьому етапі ми порахували тільки найбільші та найактивніші мережеві компанії. Багато малих регіональних мереж, немережеві підприємства, торгові точки на ринках залишаються не пораховані. Тому реальна цифра прямих збитків буде набагато більшою", - повідомив голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що незабаром буде прораховано загальні втрати ритейлу, куди мають увійти недоотримані за три місяці війни прибутки з урахуванням їхнього постійного зростання. "У підсумку сума може бути у 3-4 рази більшою", - зазначає Гаврюшин.

У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі – 60% від збитків у галузі. На другому місці – fashion-ритейлери, втрати яких становили 11% галузі торгівлі. До трійки найбільш постраждалих галузей торгівлі входять продавці електроніки та побутової техніки – 7% збитків у галузі.

За даними дослідження, станом на 23 лютого 2022 року в середньому працювало 96 торгових точок на одну компанію, середній розмір торгової точки - 540 кв. м. Через два місяці від початку бойових дій продовжило працювати 70% торгових точок від довоєнної кількості на 74% площ від обсягу площ довоєнного періоду (тобто 20 060 магазинів загальною площею 11,4 млн кв. м із 28 549 магазинів від довоєнного періоду).

Протягом двох місяців військових дій суттєвої шкоди було завдано 2 910 торговим точкам площею 1,6 млн кв. м (10% торгових точок від довоєнної кількості та 11% від площі), 30% торгових точок залишалися закритими через два місяці після початку війни.

Повідомляється, що дані дослідження також було використано в релізі проєкту "Росія заплатить", який проводиться за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

Заснована у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торгової нерухомості: власників та девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом та обслуговуванням ТРЦ.

Асоціацію ритейлерів України створено у квітні 2013 року. Членами асоціації є понад 70 українських та міжнародних брендів, партнерами – понад 30 компаній, представників B2B-сфери та девелопменту.

Теги: #нерухомість #агресія_рф #рітейл #rau
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 08.06.2022
Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

11:40 07.06.2022
Асоціація в'їзних туроператорів України запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії

Асоціація в'їзних туроператорів України запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії

13:22 05.06.2022
Заборгованість за споживчими кредитами на майно, знищене війною, буде списана - законопроєкт

Заборгованість за споживчими кредитами на майно, знищене війною, буде списана - законопроєкт

14:36 01.06.2022
У Бородянці відкрили перше у Київській області модульне містечко для ВПО

У Бородянці відкрили перше у Київській області модульне містечко для ВПО

19:26 31.05.2022
Arricano зупиняє біржові торги з 1 липня до публікації фінансового звіту за 2021 рік

Arricano зупиняє біржові торги з 1 липня до публікації фінансового звіту за 2021 рік

17:22 31.05.2022
Держмолодьжитло зможе викупити перші 52 квартири для внутрішньо переміщених осіб

Держмолодьжитло зможе викупити перші 52 квартири для внутрішньо переміщених осіб

12:11 31.05.2022
Суд засудив російських військових, котрі обстріляли з "Граду" Козачу Лопань і Ветеринарне, до 11,5 року

Суд засудив російських військових, котрі обстріляли з "Граду" Козачу Лопань і Ветеринарне, до 11,5 року

06:45 31.05.2022
Кіпр добився вилучення із запланованих санкцій ЄС заборони на купівлю росіянами європейської нерухомості

Кіпр добився вилучення із запланованих санкцій ЄС заборони на купівлю росіянами європейської нерухомості

12:12 26.05.2022
Суд в Україні 31 травня оголосить вирок двом російським військовослужбовцям, які обстрілювали цивільні об'єкти в Харківській області

Суд в Україні 31 травня оголосить вирок двом російським військовослужбовцям, які обстрілювали цивільні об'єкти в Харківській області

11:31 26.05.2022
Більшість українців відчувають ненависть та огиду до російських окупантів і пишаються Україною та українською армією - соцопитування КМІС

Більшість українців відчувають ненависть та огиду до російських окупантів і пишаються Україною та українською армією - соцопитування КМІС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна може у 2022 році отримати до EUR1,5 млрд доходів від експорту електроенергії - Зеркаль

Світовий банк підготує комплексну оцінку збитків і потреб України через війну до кінця літа

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через зростання вартості життя, бідність у 2023 році може зрости до 58% - СБ

ENTSO-E погодило поетапне розширення експорту української електроенергії до Європи – "Укренерго"

СБ найближчим часом надасть Україні позику на $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям

ОСТАННЄ

Україна може у 2022 році отримати до EUR1,5 млрд доходів від експорту електроенергії - Зеркаль

Світовий банк підготує комплексну оцінку збитків і потреб України через війну до кінця літа

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через зростання вартості життя, бідність у 2023 році може зрости до 58% - СБ

Регіональний директор СБ: Зростає ймовірність того, що війна Росії в Україні може тривати і після 2022 року

ЄК створила Платформу ділового співробітництва для підтримки експорту українських товарів

Канцлер ФРН і президент України домовилися зробити все для забезпечення експорту українського зерна, особливо морем

Гарантій Туреччини недостатньо для безпеки морського експорту зерна з України – в. о. директора УЗА

Депутати готують іще щонайменше два альтернативних законопроєкти щодо скасування мит на імпорт авто

Новий $1,5 млрд кредит СБ Україні розбито на великий 1-й транш і щомісячні виплати на зарплати держслужбовцям та вчителям – регіональний директор

ENTSO-E погодило поетапне розширення експорту української електроенергії до Європи – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА