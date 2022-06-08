Збитки ритейлерів України внаслідок агресії РФ сягнули понад 50 млрд грн

Збитки ритейлерів України внаслідок агресії РФ сягнули 50,7 млрд грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Асоціації ритейлерів України (RAU).

Як повідомляється, у травні 2022 року Асоціація ритейлерів України та Українська рада торгових центрів (УРТЦ) провели дослідження "Збитки ритейлерів України за два місяці воєнних дій". Торговим компаніям пропонувалося оцінити їхні втрати в нерухомості, обладнанні, товарних та складських запасах тощо за період із 24 лютого до 23 квітня 2022 року, без урахування втраченої вигоди.

У дослідженні взяли участь 295 мережевих роздрібних компаній України, представлені 28 549 магазинами загальною торговою площею 15,4 млн кв. м. Серед них малі компанії, де працює від 3 до 20 торгових точок, становили 43%, середні компанії (21-50 точок) – 25% і великі мережі (де працює понад 50 об'єктів) – 32%.

"Окупація територій України та збитки ритейлу від військових дій унаслідок фізичних ушкоджень магазинів, знищення складів та товарів — ситуація, яка за часи незалежності України трапляється вже не вперше. Усі пам'ятають 2014 рік, коли торговельні компанії зазнали значних збитків унаслідок окупації територій Донецької та Луганської областей, а також через анексію Криму. І якщо тоді не було прецедентів компенсації втрат, то тепер бізнес отримав такий шанс", – повідомив співзасновник та голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

Сумарний обсяг прямих збитків торговельної сфери оцінюється в 50,7 млрд грн (у середньому 30 тис. 475 грн. на 1 кв. м площі пошкоджених торгових точок, або 17,4 млн грн на один пошкоджений магазин).

За даними дослідження, 41% збитків припадає на пошкодження будівель, приміщень магазинів, інженерних мереж, оздоблення тощо. Збитки за товарними залишками в магазинах (оцінка за закупівельною ціною) та втрати обладнання становили по 17%, втрати товару на складах – 14%, збитки складським, виробничим, офісним будівлям/приміщенням та обладнанню в них (які були у власності компаній) становили 9%, ще 2% становлять інші збитки.

"50,7 млрд – це далеко не всі прямі збитки, яких зазнав український ритейл. На цьому етапі ми порахували тільки найбільші та найактивніші мережеві компанії. Багато малих регіональних мереж, немережеві підприємства, торгові точки на ринках залишаються не пораховані. Тому реальна цифра прямих збитків буде набагато більшою", - повідомив голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що незабаром буде прораховано загальні втрати ритейлу, куди мають увійти недоотримані за три місяці війни прибутки з урахуванням їхнього постійного зростання. "У підсумку сума може бути у 3-4 рази більшою", - зазначає Гаврюшин.

У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі – 60% від збитків у галузі. На другому місці – fashion-ритейлери, втрати яких становили 11% галузі торгівлі. До трійки найбільш постраждалих галузей торгівлі входять продавці електроніки та побутової техніки – 7% збитків у галузі.

За даними дослідження, станом на 23 лютого 2022 року в середньому працювало 96 торгових точок на одну компанію, середній розмір торгової точки - 540 кв. м. Через два місяці від початку бойових дій продовжило працювати 70% торгових точок від довоєнної кількості на 74% площ від обсягу площ довоєнного періоду (тобто 20 060 магазинів загальною площею 11,4 млн кв. м із 28 549 магазинів від довоєнного періоду).

Протягом двох місяців військових дій суттєвої шкоди було завдано 2 910 торговим точкам площею 1,6 млн кв. м (10% торгових точок від довоєнної кількості та 11% від площі), 30% торгових точок залишалися закритими через два місяці після початку війни.

Повідомляється, що дані дослідження також було використано в релізі проєкту "Росія заплатить", який проводиться за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

Заснована у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торгової нерухомості: власників та девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом та обслуговуванням ТРЦ.

Асоціацію ритейлерів України створено у квітні 2013 року. Членами асоціації є понад 70 українських та міжнародних брендів, партнерами – понад 30 компаній, представників B2B-сфери та девелопменту.