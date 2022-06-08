Шмигаль доручив профільним міністерствам забезпечити необхідну кількість дизпального на сезон збирання врожаю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання профільним міністерствам та обласним адміністраціям забезпечити необхідну кількість дизельного пального на сезон збирання врожаю.

"Посівну кампанію, попри безпрецедентні виклики, було проведено успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ. У межах програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них 24 млрд грн - за програмою державних портфельних гарантій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що наразі розпочинається підготовка до збирання врожаю.

За його словами, перед аграріями знову стоять зовнішні виклики.

"Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур", - написав він.

Другим викликом, за словами Шмигаля, є збереження нового врожаю.

"Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дасть змогу Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн", - додав він.

Третій виклик – забезпечення пального для аграріїв.

"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю", - підсумував він.