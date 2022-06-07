Економіка

19:02 07.06.2022

На початок ОЗП-22/23 запаси вугілля мають становити від 2 до 3 млн тонн – прем'єр

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На початок ОЗП-22/23 запаси вугілля мають становити від 2 до 3 млн тонн – прем'єр

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій на початок опалювального сезону 2022-2023 років мають сягати від 2 млн тонн до 3 млн тонн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На початок ОЗП обсяги вугілля на складах розраховуємо довести щонайменше до 2 млн тонн. Це дасть змогу забезпечити стабільність постачань і для населення, і для бізнесу. Максимальний показник, який ми маємо намір накопичити, – близько 3 млн тонн вугілля на початок ОЗП. Таке завдання поставлено перед Міністерством енергетики", – сказав Шмигаль під час засідання уряду у вівторок.

При цьому він зазначив, що видобуток вугілля на державних шахтах знизився приблизно на третину через окупацію частини об'єктів, але вказав на наявність альтернативних варіантів.

Водночас він звернув увагу на проблеми з підвезенням вугілля на деякі станції. "На частині наших станцій підвезення вугілля заблоковане через загрозу обстрілів, а також є логістичні проблеми та руйнування", - зазначив глава уряду.

Водночас прем'єр наголосив на окупації низки генеруючих об'єктів: Запорізької атомної електростанції, Каховської гідроелектростанції, трьох ТЕС та близько 40% усіх об'єктів відновлюваної енергетики.

Водночас прем'єр висловив думку, що з урахуванням падіння споживання електроенергії приблизно на 30% ресурсу, що генерується, вистачить і для забезпечення самої України, і для експорту до європейських країн.

"Потенціал – сотні мільйонів доларів прибутку щорічно та зменшення залежності країн Європи від російського газу", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд створив штаб із підготовки до опалювального сезону, який очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Уряд доручив "Нафтогазу" довести запаси газу на початок ОЗП щонайменше до 19 млрд куб. м.

За словами Шмигаля, підготовка до ОЗП є пріоритетним завданням для Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад та територій, про виконання заходів міністри мають звітувати кожні два тижні.

Станом на 1 вересня 2021 р. у ПСГ було накопичено 18,16 млрд куб. м газу, вугілля менше ніж 1 млн тонн – 738,3 тис. тонн.

Теги: #енергетика #вугілля #озп
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