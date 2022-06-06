Уряду та Національному банку України спільно з банками варто розробити "бридж"-програми підтримки бізнесу з урахуванням надходження в майбутньому значного зовнішнього фінансування, однак так, щоб цю підтримку надавали вже зараз, вважає ексміністр фінансів Болгарії Симеон Дянков, який має також значний досвід роботи у Світовому банку та ЄБРР.

"Якщо чекати на допомогу ЄБРР, IFC, Європейського інвестбанку - минуть місяці, тоді як українські банки вже готові, ми готові. Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування", - сказав Дянков, якому в середині квітня було передано право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку Україна, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт пояснив, що на нинішньому етапі ЄБРР, IFC, Європейський інвестбанк та інші подібні міжнародні інституції не можуть розпочати фінансування в Україні, бо вони просто не мають розуміння, які активи працюють, які ні. "Я працював і у Світовому банку, і в ЄБРР був головою наглядової ради. Їм просто потрібен час зрозуміти, на що конкретно йдуть гроші", – додав він.

Натомість, вважає довірена особа Альфа-Банку Україна, українські банки знають, які корпоративні клієнти де і як працюють, як постраждали. "Наприклад, ми знаємо, що на початку війни клієнти пережили шок, було дуже важко, але станом на минулий тиждень уже 70% наших корпоративних активів повернулися до нормальної роботи з банком – кредитний портфель обслуговується, включно з відсотками, і погашається основний борг", – зазначив Дянков.

На його думку, програма розвитку в корпоративній сфері в Україні вже можлива, і її необхідно запускати вже зараз, не чекаючи на ЄБРР та інші подібні МФО.

"Тож було б добре з боку уряду та Національного банку якимось чином допомогти приватному бізнесу зараз, знаючи, що за кілька місяців прийде міжнародна допомога", - вважає ексміністр фінансів.

Водночас він висловився проти націоналізації банків або значної докапіталізації держбанків, наголосивши, що в період війни держава має важливіші завдання, а більшість українських банків, зокрема приватні, достатньо капіталізовані.

Говорячи про післявоєнне відновлення Дянков також наголосив, що українські банки стануть найкращим каналом розподілу зовнішньої допомоги економіці, і це спрацювало під час Східноазійської кризи наприкінці 90-х минулого століття, а потім у Турецьку кризу 2001-2002 рр.

"Українські банки – це і є механізм, через який фінансування ЄБРР, IFC може надійти до приватного бізнесу. Іншого механізму немає. Якщо ми очікуємо, що ЄБРР одразу інвестуватиме в 100-200 або більше українських підприємств, – цього просто не вийде, тому що вони по-іншому працюють. Вони не мають таких знань і можливостей. Це завдання українських банків. Знання там вже є", – пояснив експерт.