"Енергоатом" та Westinghouse уклали угоду про постачання ядерного палива на всі українські АЕС та будівництво 9 енергоблоків AP1000

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" та американська Westinghouse 2 червня на майданчику Хмельницької АЕС уклали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НАЕК у п'ятницю.

"У зв'язку із відмовою від закупівлі російського ядерного палива "Енергоатом" домовився зі своїм стратегічним партнером - компанією Westinghouse - про збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для всіх українських АЕС", - зазначили в компанії.

Йдеться і про постачання ядерного палива для атомних енергоблоків, що діють, і для тих, які "Енергоатом" і Westinghouse лише планують побудувати в Україні.

Постачання палива здійснюватиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Вестеросі (Швеція).

"Водночас компоненти тепловидільних збірок вироблятимуть в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом", який наразі завершує кваліфікацію з виробництва головок та хвостовиків для палива Westinghouse", - наголосили в НАЕК.

Крім того, "Енергоатом" та Westinghouse 2 червня на ХАЕС уклали ще дві угоди: про збільшення з п'яти до дев'яти одиниць кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуть за технологією AP 1000 в Україні, та про створення інженерно-технічного центру Westinghouse в Україні.

"Ми вдячні Westinghouse за багаторічну надійну співпрацю у сфері постачання ядерного палива на АЕС України та наміри швидко розгорнути виробництво його додаткових партій. Вісім років збройної агресії Росії довели, яким правильним кроком стала диверсифікація постачань ядерного палива. Це дало нам можливість три місяці тому впевнено ухвалити рішення про відмову від російських постачань", - заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, слова якого наведено в повідомленні компанії в телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у присутності якого було підписано документи, підписані між "Енергоатомом" та Westinghouse домовленості є черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України та її безвуглецевого майбутнього.

"Ми осучаснимо наш парк атомних енергоблоків, які вироблятимуть чисту, безпечну та надійну енергію без впливу Росії. У перспективі Україна може стати ключовим експортером електроенергії до Європи", - наголосив міністр, додавши, що реактори АР1000 нового покоління з найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

Водночас він наголосив, що створення спільного з "Енергоатомом" інженерно-технічного центру Westinghouse Україна розглядає як довіру та визнання високого рівня вітчизняної ядерної науки, кваліфікації українських інженерів-атомників та потужний фундамент розвитку ядерної енергетики України на десятиліття вперед на основі найсучасніших технологій.

"Упевнений, що ми виправдаємо цю довіру. Дякую нашим американським партнерам за багаторічну плідну співпрацю та надійну підтримку України під час війни", - зазначив Галущенко.

На початку березня цього року "Енергоатом" повністю відмовився від закупівлі російського ядерного палива після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.