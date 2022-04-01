Загальний фонд держбюджету в 1 кв.-2022 зведений із дефіцитом 67,5 млрд грн

Загальний фонд державного бюджету в січні-березні 2022 року зведено з дефіцитом 67,5 млрд грн за запланованого дефіциту 266,1 млрд грн за перший квартал цього року, доходи держбюджету в березні недовиконані на 7,1%, повідомило Міністерство фінансів із посиланням на попередні дані Держказначейства.

"Загальний фонд державного бюджету за січень-березень 2022 року був виконаний із дефіцитом у сумі 67,5 млрд грн за запланованого дефіциту на перший квартал 2022 року у сумі 266,1 млрд грн", – зазначив Мінфін у повідомленні на сайті у п'ятницю.

За його даними, доходи держбюджету в березні становили 103,4 млрд грн, що становить 92,9% від місячного розпису.

Основні надходження у березні надійшли за рахунок: дивідендів від підприємств із державною часткою – 32,5 млрд грн; податку на прибуток підприємств – 26,6 млрд. грн.; податку на додану вартість – 22,6 млрд грн.; податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 9,8 млрд грн.; рентної плати за користування надрами – 6,3 млрд гривень.

Надходження від ЄСВ у березні становили 27,8 млрд грн, додав Мінфін.

У міністерстві нагадали, що через вторгнення РФ в Україну та серйозний удар війни по економіці уряд переорієнтував бюджет на військові цілі та проведення найнеобхідніших соціальних витрат, тоді як капітальні витрати були призупинені.

Таким чином, у січні-березні 2022 року касові витрати загального фонду недовиконані на 32,2% та становили 356,4 млрд грн.

"Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-березень 2022 року склали 162,9 млрд грн або 120,4% від запланованих на цей період", – зазначив Мінфін.

Так, за рахунок розміщення ОВДП залучено 66,2 млрд грн, зокрема 5,1 млрд грн в іноземній валюті – $171,6 млн та EUR 7,1 млн. При цьому за рахунок випуску військових облігацій залучено 47,7 млрд грн, зокрема шляхом придбання у власність Національним банком 20 млрд грн.

Із зовнішніх джерел Мінфін залучив 96,7 млрд грн, зокрема 41,3 млрд грн від МВФ (Rapid Financing Instrument (RFI), 19,5 млрд грн - макрофінансової допомоги ЄС, 12,6 млрд грн від ЄІБ у рамках програми " Основний кредит для агрогалузі", 10,3 млрд грн від МБРР у рамках проекту "Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", 8,5 млрд грн позики ЄІБ у рамках проекту з кредитування для МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації.

При цьому платежі з погашення держборгу в січні-березні 2022 року склали 96,1 млрд грн. або 93,1% від плану, платежі з обслуговування недовиконані щодо плану на 5,5% і склали 39,2 млрд грн.