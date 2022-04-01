Економіка

20:17 01.04.2022

Засновник Rozetka повідомив про втрату 25 магазинів, значне скорочення товарообігу

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Засновник Rozetka повідомив про втрату 25 магазинів, значне скорочення товарообігу

Щомісячний товарообіг найбільшого українського маркетплейсу Rozetka за час повномасштабної війни скоротився з 4 млрд до 23 млн грн, 25 магазинів зруйновано, повідомило видання AIN.UA з посиланням на лист засновника Rozetka Владислава Чечоткіна співробітникам.

"Усі склади Rozetka біля Києва були заблоковані, ми втрачали магазин за магазином на лінії фронту (на сьогодні 25 магазинів повністю знищені, розграбовані або ми не можемо встановити, що з ними), люди не купували – масово оформляли повернення на зроблені покупки. Щомісячний оборот Rozetka з 4 млрд грн на місяць впав до 23 млн за три тижні", – йдеться в листі Чечоткіна, текст якого має в своєму розпорядженні AIN.UA.

За його словами, компанія буде змушена звільнити більшу частину співробітників. При цьому триває діалог із міжнародними компаніями, які можуть взяти на роботу звільнених спеціалістів.

Чечоткін повідомив, що робить спроби відновити бізнес "у Львові, на складі у 50 разів менше". "Щоденна відвідуваність сайту Rozetka зросла до мільйона людей. Це крихти порівняно з січнем-2022, але все ж таки - надія на краще", - додав він.

Крім того, компанія забезпечила будівництво бомбосховища на складі під Києвом, а також налагодила логістику низки товарів першої необхідності – продуктів харчування, ліхтариків, павербенків.

Як повідомлялося, співвласник та СЕО порту TIS Андрій Ставніцер та співвласник компанії "Розетка.юа" Владислав Чечоткін спільно з іншими бізнесменами у березні цього року створили благодійний фонд Help Ukraine, для якого Чечоткін виділив склад у Любліні (Польща). Завдяки фонду в Україну відправилося вже 3,1 тис. тонн гуманітарних вантажів.

Джерело: https://ain.ua/2022/04/01/chechotkin-pro-te-yak-vizhivaye-rozetka/

 

 

Теги: #втрати #rozetka
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