Україна засіяла с/г культурами вже 4,4% від запланованих площ

Україна станом на 1 квітня засіяла основними с/г культурами 0,60 млн га, що становить 4,4% від запланованих на нинішній сезон 13,44 млн га, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у п'ятницю.

Сівбу ярових культур розпочала вже 21 область України, тоді як минулого року на аналогічну дату посівну розпочали 15 областей.

Уточнюється, що нині загальна площа посівів ярового ячменю становить 327,3 тис. га, ярової пшениці – 81,0 тис. га, гороху – 62,3 тис. га, вівса – 50,1 тис. га, соняшнику – 33 ,7 тис. га, цукрових буряків – 30,6 тис. га, сої – 10,4 тис. га, ярового ріпаку – 7,6 тис. га.

За даними міністерства, у 2022 році в ході весняної посівної планується скоротити посівні площі на 20,5% - з 16,92 млн га до 13,44 млн га, це спричинено військовим вторгненням країни-агресора РФ та окупацією нею частини території України.

При цьому минулого року було здійснено посів озимих культур під урожай 2022 року на загальній площі 7,7 млн га, зокрема 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.

Як повідомлялося, Україна станом на 25 березня 2022 року засіяла 150 тис. га с/г площ у регіонах, де не ведуться активні бойові дії з військами російських окупантів.

Через військову агресію РФ в Україні в нинішньому сезоні очікується зменшення посівних площ високомаржинальних культур (соняшника та кукурудзи) при нарощуванні площ посівів більш простих у виробництві культур, але важливих з точки зору продовольчої безпеки - гороху, ячменю та вівса.

Україна у 2021 році під час весняної посівної засіяла майже 14 млн га сільгоспплощ, зокрема соняшником – 6,5 млн га, кукурудзою – 5,3 млн. га, ячменем – 1,35 млн га, горохом – 0,242 млн га, цукровим буряком 0,227 млн. га, вівсом – 0,194 млн га, пшеницею яровою – 0,176 млн га.