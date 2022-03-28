Орендна плата у Києві, Дніпрі та Одесі знизилася вдвічі з початку війни - АФНУ

Орендна плата на житло у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві та Одесі знизилася вдвічі з початку війни, повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта агентству "Інтерфакс-Україна".

"У містах, де немає видимих або масштабних руйнувань і немає масового відтоку громадян, за нашими даними, вартість оренди в найбільш затребуваному сегменті 1,2-кімнатних квартир площею до 50 кв. м, переважно в кварталах радянської забудови, знизилася в межах 30-50%", - сказав він.

За словами Піти, зниження відбувається індивідуально, на основі особистих домовленостей між власником та орендарем. При цьому в містах або районах, поблизу яких тривають активні бойові дії або які розміщені в зоні ураження ворожого обстрілу, ринку оренди як такого не існує, він "заморожений".

"Є моральний аспект виживання, і власники житла в більшості випадків знижують плату за проживання до рівня оплати комунальних послуг. Але у разі відключення від світла, за відсутності води чи газу про "комуналку" взагалі не йдеться. Усі чудово розуміють, що наразі у таких районах питання виживання ключове", - наголосив Піта.

Асоціація фахівці із нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) - провідна профільна громадська організація країни, яка об'єднує представників із 25 регіонів країни у 32 містах. Створена у 1995 році. Її членами є понад 2000 професійних рієлторів, відділення відкриті практично у всіх областях України.