Курс гривні на "чорному" ринку на 10-25% вищий за офіційний - ЗМІ

Середній курс купівлі долара на ресурсі "Міняйло" finance.ua становить 31,9 грн/$1, середній курс продажу - 33 грн/$1, євро - відповідно до 35,3 грн/EUR1 і 36,4 грн/EUR1, тоді як офіційний курс гривні Нацбанк зафіксував на рівні 29,2549 грн/$1.

Згідно з даними ресурсу "Мінфін", курс долара на "чорному" ринку становить: купівля - 34,5 грн/$1, продаж - 37,5 грн/$1, євро - відповідно до 38,75 грн/EUR1 і 43,21 грн/EUR1.

Банки у своїх обмінниках переважно купують валюту за офіційним курсом, хоча деякі встановлюють його трохи вище в межах дозволеного Нацбанком 1%.

Окрім того, вони встановлюють курс продажу в дозволених операціях із використання карток за кордоном на рівні близько 29,75-30,25 грн/$1, а євро - 32,2-32,8 грн/EUR1.

Як повідомлялося, Національний банк України після початку повномасштабної воєнної агресії Росії заборонив купівлю валюти з окремими винятками, серед яких - використання карток за кордоном і оплата критичного імпорту.