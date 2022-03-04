Економіка

20:42 04.03.2022

ЄІБ затвердив EUR668 млн екстреної фінпідтримки Україні

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ЄІБ затвердив EUR668 млн екстреної фінпідтримки Україні

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на позачерговому засіданні у п'ятницю затвердила екстрену фінансову підтримку для України у розмірі EUR668 млн.

"Цей пакет первинної допомоги для зруйнованої війною країни гарантується ЄС у рамках Мандату зовнішнього кредитування та доповнює інші ініціативи, анонсовані інститутами ЄС. Він допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, зокрема закупівлю продовольчих товарів, медикаментів та пального для громадян", – наголошується у повідомленні ЄІБ.

Згідно з ним, ця екстрена підтримка буде доступна упродовж кількох днів: ЄІБ перерахує кошти, доступні в межах двох його кредитів, які були надані раніше з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а також агросектору України.

"Перед обличчям цієї шокуючої збройної агресії Росії я вражений відчайдушністю, сміливістю та непохитністю українського народу. Ми рішуче налаштовані зробити все можливе, щоб підтримати Україну та показати реальну солідарність із країною", – наводяться в повідомленні слова президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хоєра.

За його словами, банк шукає шляхи прискорення надання додаткових EUR1,3 млрд. інвестицій. "Щойно умови дозволять, ми допоможемо відбудувати те, що буде зруйновано в Україні в результаті вторгнення. Ми також вживатимемо заходів, щоб допомогти всім постраждалим країнам як в ЄС, так і сусіднім, впоратися з прибуттям біженців з України та економічними втратами, спричиненими цією жахливою війною", – додав він.

Банк зазначив, що рада одноголосно засудила жорстоке і незаконне вторгнення Росії на територію України, а фінансова підтримка, що надається, – частина екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ.

Крім того, рада погодила продовження роботи ЄІБ з подальших ініціатив у рамках екстреного пакета солідарності з Україною. Серед них зокрема фінансування потреб критичної інфраструктури шляхом перепрофілювання інфраструктурних проектів. "Ці кошти будуть доступні дуже скоро, щойно українська влада зможе підписати зміни до чинних угод", - уточнила фінустанова.

Іншим напрямом буде допомога у відновленні всього, що знищила російська армія шляхом фінансування необхідної нової критичної економічної та соціальної інфраструктури, щойно почнеться відновлення вільної та незалежної України після війни. Для цього ЄІБ скористається своїм досвідом, набутим при впровадженні Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яка підтримала реконструкцію 238 проектів комунальної та соціальної інфраструктури, таких як школи та дитячі садки, лікарні та соціальне житло після російської агресії 2014 року.

Також, зараз експерти ЄІБ оцінюють потреби країн-сусідів України та країн ЄС, які приймають біженців з України або тих, хто зазнав впливу війни в інших сферах, зазначається в релізі.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є інститутом довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу.

Теги: #єіб #фінпідтримка
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