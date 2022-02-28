Економіка

20:10 28.02.2022

Анкара має намір використати Конвенцію Монтре з метою запобігти погіршенню ситуації в Україні - Ердоган

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Анкара має намір використати Конвенцію Монтре з метою запобігти погіршенню ситуації в Україні - Ердоган

Туреччина планує так використати положення Конвенції Монтре, щоб не допустити подальшої ескалації військових дій в Україні, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Туреччина має намір використати повноваження, передбачені Конвенцією Монтре щодо Чорноморських проток у такий спосіб, щоб запобігти ескалації російсько-української кризи", - наводить його слова видання "Сабах".

Він зазначив, що Анкара не бажає повертатись спиною ні до Росії, ні до України, і висловив упевненість, що Туреччина успішно подолає нинішню ситуацію між цими двома країнами.

Конвенція Монтре у 1936 році відновила суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли. Вона зберігає право за торговельними суднами будь-яких країн вільно проходити через ці протоки і в мирний, і у воєнний час.

Крім того, у мирний час конвенція дає вільно проходити через протоки військовим кораблям будь-якого класу, що належать чорноморським державам. Для військових кораблів нечорноморських держав діють обмеження за класом, тоннажем та часом перебування у Чорному морі.

Теги: #анкара #ердоган #конвенція_монтре
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