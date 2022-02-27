Міністр інфраструктури: Робимо все, щоб російські літаки, потяги, кораблі та вантажівки більше не могли пересуватися Європою

Міністерство інфраструктури працює над налагодженням логістики в країні, оперативною евакуацією громадян і протидіє намаганням агресора просуватися країною. Про ці питання йшлося на зустрічі президента України Володимира Зеленського і міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Президент просив передати, що він щиро дякує десяткам тисяч дорожників, залізничників, портовиків і моряків, інспекторів безпеки за героїчну та важливу роботу. Вам дякує вся Україна", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, паралельно з роботою всередині країни тривають постійні комунікації з міжнародними партнерами.

"Робимо все, щоб російські літаки, потяги, кораблі та вантажівки більше не могли пересуватися Європою. Щоб єдиною відповіддю для окупанта від всіх європейських диспетчерів була одна - go f*** yourself", - коментує Кубраков.

Він зазначив, що велика президентська команда працює зараз над багатьма процесами, в пріоритеті - забезпечення армії допомогою наших партнерів.

"А далі нас всіх чекає масштабна та всеохоплююча розбудова країни", - додав голова Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, вчора РЖД запрошувала про можливість «гуманітарної» співпраці з Укрзалізницею. У відповідь диспетчер запропонував їм піти "услід за російським кораблем". В УЗ зазначили , що відповідь диспетчера є офіційною позицією компанії, а будь-яка співпраця з Росією припинена.



