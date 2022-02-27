Голова НБУ закликав торгові мережі та заправки не відмовляти у безготівковому розрахунку

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко закликав операторів торгових мереж та заправних станцій не відмовляти у прийманні безготівкової оплати.

"Своїми необґрунтованими відмовами наражаєте всіх і насамперед населення, на додаткову небезпеку, оскільки і використання готівки та інкасація, яка неподільно пов'язана з обігом готівки в умовах військового стану є додатковим і жодним чином невиправданим ризиком", – написав він у Facebook у неділю вранці.

За його словами, банківська система продовжує забезпечувати всі необхідні інфраструктурні та технічні рішення для використання POS-терміналів для здійснення оплат.

"Не приймати платіжні картки зараз – це як мінімум непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання", – наголосив Шевченко.

Також глава НБУ зазначив, що буде вдячний міжнародній спільноті за остаточне рішення про відключення Росії від платіжної системи SWIFT.