Економіка

22:14 26.02.2022

Уряд вжив низку заходів для стабілізації продовольчого й енергетичного ринків у воєнних умовах

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Уряд вжив низку заходів для стабілізації продовольчого й енергетичного ринків у воєнних умовах

Кабінет Міністрів України вжив низку заходів щодо стабілізації продовольчого та енергетичного ринків у воєнних умовах.

Зокрема, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, схвалено рішення про забезпечення стабільної роботи виробників продовольства, згідно з яким максимальний термін здійснення розрахунків за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва становитимуть не більше ніж 10 календарних днів від дня виставляння постачальником відповідного рахунку.

Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального.

Схвалено розпорядження про передання конфіскованого за рішенням суду Державною митною службою майна на потреби Збройних сил України.

Створено необхідний алгоритм для координації та отримання гуманітарної допомоги та її подальшої доставки українцям. При цьому Державна прикордонна та митна служби повинні забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, які здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги.

Зі свого боку військово-цивільні адміністрації разом з Національною гвардією, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій забезпечать її прийняття, розміщення і зберігання.

Згідно з затвердженою напередодні постановою №155 "Про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони", керівники зон територіальної оборони мають право самостійно приймати рішення про визначення того чи іншого списку товарів гуманітарної допомоги, необхідних для здійснення заходів і гарантування національної безпеки та оборони.

Такі вантажі невідкладно пропускатимуться через державний кордон України.

Також схвалено постанову "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошову допомогу на період воєнного стану". В разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання або в разі, якщо немає можливості спрямувати кошти на рахунок, то виплата здійснюватиметься грошовим переказом. Міністерство соціальної політики разом із пенсійним фондом зв'яжуться з одержувачем через особистий кабінет пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в цих умовах.

Теги: #заходи #воєнний_стан
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