Економіка

11:07 22.02.2022

Гривня на міжбанку почала вівторок зниженням, Нацбанк інтервенціями повернув її курс до рівня приблизно 29 грн/$1

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Гривня на міжбанку почала вівторок зниженням, Нацбанк інтервенціями повернув її курс до рівня приблизно 29 грн/$1

Торги на міжбанку у вівторок після визнання незалежності РФ "ЛНР/ДНР" стартували з рівня 29,05/29,07 грн/$1, і в перші хвилини гривня ослабла до 29,10/29,12 грн/$1, проте Нацбанк вийшов на ринок із інтервенціями та допоміг гривні зміцнитись до рівня приблизно 29 грн/$1.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" один із учасників ринку, на відкритті дня обсяг торгів суттєво більший за звичайний, що вочевидь пов'язано не лише із вчорашнім вихідним днем у США.

Напередодні курс гривні на міжбанку послабився до 28,60 грн/$1 із 28,38 грн/$1 минулої п'ятниці. У середині дня Нацбанк інтервенціями стабілізував курс на рівні приблизно 28,47 грн/$1, проте наприкінці дня чергова порція негативних новин опустила його до 28,61 грн/$1.

У вівторок Мінфін має виплатити в рахунок погашення раніше випущених ОВДП понад 17 млрд грн.

На готівковому ринку гривня у вівторок уранці також ослабла - приблизно до рівня: купівля 28,8 грн/$1, продаж - 29,2 грн/$1, багато обмінників сильно розширили спред.

Курс гривні цього року вже один раз підходив до рівня 29 грн/$1 - на декілька днів наприкінці січня, проте тоді так і не пробив його, і за два тижні гривня коштувала вже дорожче за 28 грн/$1.

Останній раз офіційний курс гривні опускався нижче 29 грн/$1 (до 30,01 грн/$1) на один день наприкінці лютого 2015 року - місяць, коли підписали Мінські угоди.

Теги: #гривня #курс
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