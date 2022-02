Пінчук, Квасневський, Більдт та Фукс проведуть низку зустрічей у Дніпрі 16 лютого

Члени наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES) приїдуть у середу до м. Дніпра, де проведуть зустрічі, зокрема, зі студентами, стипендіатами програми Zavtra.UA, представниками мерії та трудовими колективами компанії "Інтерпайп", повідомляється на сайті YES.

Наглядову раду представлятиме її голова, президент Польщі (1995-2005 рр.) Александр Квасневський, ексміністр закордонних справ (2006-2014 рр.) та експрем'єр Швеції (1991-1994 рр.) Карл Більдт, засновник та член Ради YES Віктор Пінчук, а також віцепрезидент Havas Group Стефан Фукс.

Як зазначено в повідомленні, члени наглядової ради прибудуть у Дніпро, "щоб підтримати українців, обговорити поточну ситуацію та передати їхні побажання, думки та занепокоєння міжнародним лідерам на Мюнхенській конференції з безпеки, де Фонд Віктора Пінчука та YES проведуть Український ланч".

Ялтинська європейська стратегія (YES) – платформа, де обговорюють європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв'язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в Україні, розвиває мережі тих, хто підтримує нову Україну у всьому світі. Із 2004 до 2013 року щорічні зустрічі YES відбувалися в Лівадійському палаці в Ялті. Після тимчасової окупації Криму Російською Федерацією зустрічі перенесено до Києва.