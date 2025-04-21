Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:39 21.04.2025

AXOR Industry інвестував у завод фурнітури у Дніпрі загалом EUR40 млн за час його роботи

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Загальний обсяг інвестицій AXOR Industry у запуск, розширення та розвиток заводу з виробництва фурнітури для вікон та дверей у Дніпрі складає EUR40 млн з 2011 року, повідомила перша віцепрем’єр – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"У 2011-му AXOR побудували завод у Дніпрі – тоді стартові інвестиції склали EUR25 млн. Коли почалася повномасштабна війна, компанія не просто зберегла виробництво, а й продовжила розвиватися. У 2022-2023 роках інвестували у нові виробничі цехи. Наразі загальна сума інвестицій складає EUR40 млн", – написала вона у Facebook у понеділок.

Згідно із повідомленням, потужність заводу у Дніпрі складає 8 млн комплектів фурнітури на рік. Свириденко підкреслила, що це один з найбільших заводів такого типу у Східній Європі. AXOR експортує продукцію до 27 країн світу.

"Я щиро вдячна AXOR Industry, які своєю роботою доводять, що війна – не ембарго на інвестиції. Приватний сектор інших держав попри виклики готовий вкладати у нашу державу вже зараз", – зазначила вона.

За даними Opendatabot, засновниками ТОВ "АКСОР Індастрі" є Funama Holdings Limited (Кіпр), КУА "Альтус Ассетс Активітіс" в інтересах ЗНВПІФ "Альтус-Індастріал" (Дніпро) та Basera Holding Limited (Мальта). Кінцеві бенефіціари – Мустафа, Хасан та Оан Ірем Башери, а також Софія Кононенко.

Крім того, у 2024 році з числа бенефіціарів був видалений Вадим Єрмолаєв – власник корпорації "Алеф", який у 2023 році був занесений до українського санкційного списку строком на 10 років.

За результатами роботи у 2024 році, "АКСОР Індастрі" збільшив дохід на 5,6%, до 627,8 млн грн, чистий прибуток – на 18,4%, до 19,5 млн грн.

Теги: #дніпро #axor_industry #фурнітура

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