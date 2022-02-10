Курс гривні на міжбанку в четвер зміцнився до 27,85 грн/$1

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився до 27,850 грн/$1 з 27,935 грн/$1 у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їхніми даними, котирування нацвалюти на закриття торгів становили 27,84-28,86 грн/$1.

Згідно з даними Нацбанку України, довідковий курс гривні на міжбанку в четвер зміцнився до 27,89 грн/$1 з 27,99 грн/$1 в середу.

Регулятор також зміцнив офіційний курс нацвалюти на 10 лютого до 27,8756 грн/$1 з 27,9795 грн/$1 напередодні.