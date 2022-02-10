Економіка

18:55 10.02.2022

Курс гривні на міжбанку в четвер зміцнився до 27,85 грн/$1

1 хв читати
Курс гривні на міжбанку в четвер зміцнився до 27,85 грн/$1

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився до 27,850 грн/$1 з 27,935 грн/$1 у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їхніми даними, котирування нацвалюти на закриття торгів становили 27,84-28,86 грн/$1.

Згідно з даними Нацбанку України, довідковий курс гривні на міжбанку в четвер зміцнився до 27,89 грн/$1 з 27,99 грн/$1 в середу.

Регулятор також зміцнив офіційний курс нацвалюти на 10 лютого до 27,8756 грн/$1 з 27,9795 грн/$1 напередодні.

Теги: #гривня #курс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 02.02.2022
Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

18:37 01.02.2022
НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

20:54 24.01.2022
Золотовалютні резерви України $30,1 млрд, курс коливається в коридорі

Золотовалютні резерви України $30,1 млрд, курс коливається в коридорі

16:20 20.01.2022
Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

14:27 20.01.2022
НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

19:45 06.01.2022
ОТП Банк прогнозує збереження курсу на міжбанку на рівні до 27,6 грн/$, Мегабанк пояснює послаблення гривні геополітичною ситуацією

ОТП Банк прогнозує збереження курсу на міжбанку на рівні до 27,6 грн/$, Мегабанк пояснює послаблення гривні геополітичною ситуацією

19:07 10.12.2021
Курс Заходу на втягування України в НАТО створює неприйнятні загрози безпеці РФ, заявляють у Москві

Курс Заходу на втягування України в НАТО створює неприйнятні загрози безпеці РФ, заявляють у Москві

21:22 10.11.2021
"Курс України на Євросоюз має бути незмінним" – мер Чернігова закликав не перекручувати його слова

"Курс України на Євросоюз має бути незмінним" – мер Чернігова закликав не перекручувати його слова

19:24 29.10.2021
Курс гривні на міжбанку у п'ятницю зміцнився до 26,265 грн/$1

Курс гривні на міжбанку у п'ятницю зміцнився до 26,265 грн/$1

18:12 21.10.2021
Банкіри допускають невелику сезонну девальвацію в листопаді в межах 27 грн/$1

Банкіри допускають невелику сезонну девальвацію в листопаді в межах 27 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу" до стабільного

У лютому-березні Україна прийме ще вісім суден із вугіллям – глава Міненерго

Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

ВР пропонують прив'язати рентну плату за видобування газу до ціни його реалізації

Інфляція в Україні у січні зросла до 1,3%, у річному вимірі залишилася 10% – Держстат

ОСТАННЄ

Пандемія підштовхнула ЄС до реіндустріалізації, вважають у Брюсселі

МВФ допускає візит місії в Україну в I кв.-2022 у разі прогресу виконання програми stand-by

Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу" до стабільного

"Київтеплоенерго" відзначає високу ефективність використання дронів для діагностики мереж

У лютому-березні Україна прийме ще вісім суден із вугіллям – глава Міненерго

В Україні рівень тіньової економіки за 9 міс.-2021 знизився до 31% ВВП

Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Іспанії та Франції

ВР пропонують прив'язати рентну плату за видобування газу до ціни його реалізації

Суд відклав розгляд справи Коломойського проти ПриватБанку щодо визнання недійсними п'яти договорів рефінансування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА