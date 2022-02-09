Пандемія COVID-19 сильніше позначилася на менш розвинених регіонах ЄС

Пандемія COVID-19 сильніше позначилася на менш розвинених регіонах Європейського союзу, особливо південних, в економіці яких велика роль туризму, випливає з опублікованого в середу 8-го звіту Єврокомісії (ЄК) про "політику об'єднання" (вирівнювання ступеня розвитку).

"Надлишкова смертність у період з березня 2020 до кінця 2021 року була значно вищою в менш розвинених регіонах (17%), ніж у більш розвинених регіонах (12%) та регіонах з перехідною економікою (11%), - наголошується в ньому. - Економічні наслідки пандемії були найважчими у південних регіонах, де економіка значною мірою залежала від туризму та пов'язаної з ним сфери послуг. У перші місяці після березня 2020 року кількість ночей, проведених там туристами, порівняно з 2019 роком скоротилася на 90%.

Таким чином, пандемія уповільнила і навіть звернула назад прогрес цілеспрямованої політики вирівнювання ступеня розвитку найменш багатих регіонів союзу з традиційно більш благополучними.

У черговому звіті ЄК сказано, що загалом, окрім періоду пандемії, політика згуртування допомогла скоротити територіальну та соціальну нерівність між регіонами ЄС. Очікується, що завдяки фінансуванню, що виділяється в її рамках, у менш розвинених регіонах ВВП на душу населення збільшиться до 2023 року на 5%. Ці ж інвестиції сприяли скороченню на 3,5% розриву між ВВП на душу населення в 10% найменш розвинених регіонах і 10% найбільш розвинених.

З 2001 року менш розвинені регіони Східної Європи наздоганяють решту ЄС. Це призвело до істотного скорочення розриву ВВП на душу населення. Але водночас багато регіонів із середнім доходом і менш розвинені регіони, особливо на півдні та південному заході "старої" Європи (маються на увазі Греція, Італія, Іспанія, Португалія - ІФ) постраждали від економічного застою або спаду. Багато хто постраждав від економічної та фінансової кризи 2008 року і відтоді намагається відновитися, йдеться у звіті ЄК.