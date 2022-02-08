Економіка

20:26 08.02.2022

Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

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Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Платоспроможні банки України у 2021 році отримали 77,5 млрд грн чистого прибутку, що вдвічі більше, ніж 2020 рік, свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ) у вівторок.

Відповідно до них, у четвертому кварталі прибуток банків склав 26,1 млрд грн, що в 12,6 раза більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Зазначається, що доходи банків у 2021 році зросли на 9,5% – до 273,843 млрд грн проти 250,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Водночас, комісійний дохід зріс на 25% – до 58,1 млрд грн.

Водночас витрати банківської системи за 2021 рік скоротилися на 6,7% порівняно з цим показником 2020 року – до 196,313 млрд грн, зокрема, відрахування до резервів – у 1,9 раза, до 3,4 млрд грн. Водночас, комісійні витрати зросли на 25% – до 58,1 млрд грн.

Станом на 1 січня 2022 року з 71 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими, збитки отримали лише 5 банків на загальну суму 400 млн. грн. Прибуток сектора став менш концентрованим: п'ять найбільших банків сформували 67% прибутку порівняно з 83% за підсумками 2020 року.

 

 

Теги: #нбу #україна #прибуток
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