Економіка

11:02 08.02.2022

Реалізацію більшості нових проєктів у різних сегментах нерухомості буде поставлено на паузу на тлі зовнішньої загрози

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Реалізацію більшості нових проєктів у різних сегментах нерухомості буде поставлено на паузу на тлі зовнішньої загрози

Реалізацію більшості нових проєктів у різних сегментах нерухомості буде поставлено на паузу на тлі зовнішньої загрози, прогнозує співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

"У найближчі два місяці на ринку нерухомості може спостерігатися тимчасовий вакуум у розвитку нових проєктів. Великі інвестори не поспішають вкладати кошти до вирішення проблеми, пов'язаної з можливою військовою агресією. Водночас проєкти, реалізація яких розпочалася значно раніше за геополітичну кризу, буде продовжено", - сказав він.

Через високу ймовірність військового вторгнення в Україну, за даними Семенцова, більша частина інвесторів щонайменше на півтора-два місяці припинила фінансування нових проєктів.

Експерт зазначив, що на ринку вже виник ефект "стисненої пружини": запит у інвесторів для вкладення коштів досить великий, а прийняття рішення відкладається, що створює великий "інвестиційний" відкладений попит.

"Вичікувальна позиція інвесторів зрозуміла і цілком зважена: нині мало хто може прогнозувати, що відбудеться навіть найближчого тижня. Проте можна говорити, що після того як питання зовнішньої агресії буде деактуалізоване, на ринку слід очікувати певного стрибка активності інвесторів", - пояснив Володимир. Семенцов.

Щодо ситуації на первинному ринку житла, то, на думку експерта, до квітня кількість угод може скоротитися на 30-40%. Водночас він вважає некритичним період " інвестиційної паузи" загалом ринку. На його думку, лідери первинного ринку житла, що зводять левову частку всіх об'єктів у Київському регіоні, мають ресурс, щоб досить тривалий термін будувати без залучення коштів інвесторів-покупців квартир.

"Лідери ринку, які зводять переважно об'єкти нових якісних форматів, розраховують на те, що саме конкурентні переваги їх об'єктів стануть вагомими факторами, що впливають на активність покупців. Водночас у період із лютого до квітня їх зусилля будуть зосереджені на високій динаміці будівництва без припинення робіт та будь-яких затримок", - зазначив Семенцов.

Складніша ситуація для компаній-забудовників, які реалізують один-два проєкти переважно категорій економ-класу, чия бізнес-модель базувалася на рівні продажу, вони мають ризик зупинення будівництва.

"Важливо те, що ніхто з потенційних покупців не зацікавлений вкладати кошти у довгобуд. Тому зупинення будівельних робіт відлякуватиме покупців, і навіть можливі дисконти у розмірі до 20-25% навряд чи зможуть подолати їх цілком мотивовані страхи", - наголосив експерт.

За його прогнозом, у найближчі два місяці на ринку первинного житла цінова ситуація залишатиметься стабільною, проте за рахунок спеціальних акцій та пропозицій за 100% оплати вартості квартири потенційний покупець може розраховувати на суттєву знижку, яка може бути більше ніж 10%. Водночас у квітні вартість квартир у найбільш ліквідних новобудовах може різко зрости, у середньому, до 7%.

"У квітні слід очікувати суттєвої активізації покупців, і, як наслідок, різкого цінового стрибка на 5-7% у якісних та найбільш затребуваних у покупців проєктах, будівництво яких не зупинялося через зовнішню загрозу", - підсумував Володимир Семенцов.

INSPI Development –інвестиційно-девелоперська компанія, створена у грудні 2020 року. У планах компанії – розвиток мережі сервісних апартаментів в Україні, нових форматів нерухомості та знакових об'єктів нерухомості. До 2025 року у портфелі компанії заплановано понад десять об'єктів, серед яких мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.

Теги: #нерухомість #inspi_development
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