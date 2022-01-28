План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

План постачання енергетичного вугілля у I кварталі 2022 року становить майже 6 млн тонн за орієнтовних його витратах 5,5 млн тонн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Загалом у першому кварталі заплановано постачання вугілля обсягом 6 млн тонн, водночас орієнтовні витрати вугілля очікуються на рівні 5,5 млн тонн, тобто буде приріст", – сказав прем'єр на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

Він зазначив, що протягом осінньо-зимового періоду відбулася диверсифікація постачання вугілля, з початку листопада минулого року в Україну надійшли 14 суден із енерговугіллям.

"Переговори про збільшення постачання імпортного вугілля тривають", – зазначив Шмигаль.

На сьогодні, за словами прем'єра, на складах теплової генерації ТЕС майже 800 тис. тонн вугілля.