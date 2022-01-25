Україна у грудні скоротила виплавку сталі на 8,5% до грудня-2020, піднявшись з 14-го на 13-те місце у рейтингу Worldsteel

Україна за підсумками роботи металургійних підприємств у грудні 2021 року скоротила виробництво сталі на 8,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 року, піднявшись з 14-го на 13-е місце у рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції , складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, оприлюдненими у вівторок увечері, загалом за 2021 рік Україна посіла 14-те місце.

У грудні-2021 зафіксовано нарощування виплавки сталі до грудня-2020 у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Туреччини та Бразилії. РФ у грудні зберегла обсяги виробництва на рівні грудня 2020 року.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками грудня-2021 виглядає так: Китай (86,190 млн тонн, падіння на 6,8% до грудня-2020), Індія (10,383 млн тонн, зростання на 0,9%), Японія (7,934 млн тонн, зростання на 5,4%), США (7,246 млн тонн, зростання на 11,9%), РФ (6,570 млн тонн, 0%), Південна Корея (5,975 млн тонн, зростання на 1,1%), Туреччина (3,325 млн тонн, зниження на 2,3%), Німеччина (3,140 млн тонн, зростання на 0,1%), Іран (2,790 млн тонн, зростання на 15,1%) і Бразилія (2,609 млн тонн, падіння на 11,4%).

Далі йдуть Тайвань (КНР, 2,040 млн тонн, зростання на 6,9%), В'єтнам (1,970 млн тонн, зростання на 1,5%), Україна (1,743 млн тонн, падіння на 8,5%), Італія (1,499 млн тонн, зниження на 6,9%) та Мексика (1,460 млн тонн, "мінус" 3%).

Загалом у грудні поточного року виплавка сталі знизилася на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 158,743 млн тонн.

За 12 місяців 2021 року перша десятка країн-виробників сталі виглядає наступним чином: Китай (1 млрд 32,790 млн тонн, зниження на 3%), Індія (118,134 млн тонн, зростання на 17,8%), Японія (96,334 млн тонн, зростання на 14,9%), США (86,012 млн тонн, "плюс" 18,3%), РФ (75,970 млн тонн, зростання на 6,1%), Південна Корея (70,556 млн тонн, зростання на 5,2%), Туреччина (40,360 млн тонн, зростання на 12,7%), Німеччина (40,066 млн тонн, зростання на 12,3%), Бразилія (36,039 млн тонн, зростання на 14,7%) та Іран (28,460 млн тонн, падіння на 1,8%).

Далі йдуть Італія (24,4 млн тонн, більше на 19,7%), В'єтнам (23,560 млн тонн, зростання на 4,8%), Тайвань (КНР, 23,250 млн тонн, зростання на 10,9%), Україна ( 21,366 млн тонн, "плюс" 3,6%) і Мексика (18,4 млн тонн, "плюс" 9,5%).

Загалом за 12 місяців 2021 року 64 країни виробили 1 млрд. 911,945 млн тонн сталі, що на 3,6% більше, ніж за 2020 рік.

Як повідомлялося, за 2020 рік перша десятка країн-виробників сталі виглядає так: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, зростання на 5,2%), Індія (99,570 млн тонн, "мінус" 10,6%), Японія (83,194) млн тонн, зниження на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, зростання на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "мінус" 17,2%), Південна Корея (67,121 млн тонн, падіння на 6%), Туреччина (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Німеччина (35,658 млн тонн, "мінус" 10%), Бразилія (30,971 млн тонн, падіння на 4,9%) та Іран (29,030 млн тонн), більше на 13,4%).

Далі йдуть Україна (20,616 млн тонн, "мінус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "мінус" 6,3%), Італія (20,2 млн тонн, падіння на 12,9%), В'єтнам (19,5 млн тонн, зростання на 11,6%) і Мексика (16,854 млн тонн, зниження на 8,3%).

Загалом за 2020 рік 64 країни виробили 1 млрд 829,140 млн. тонн сталі, що на 0,9% менше, ніж за 2019 рік.