Економіка

12:59 25.01.2022

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

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Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

Міністерство енергетики розраховує, що ремонти на енергоблоках №1 Хмельницької АЕС та №4 Запорізької АЕС, сьогодні відключених від мережі, будуть завершені протягом декількох днів, і до кінця тижня в роботу будуть запущені всі 15 енергоблоків чотирьох атомних станцій, повідомив глава Міненерго Герман Галущенко.

"Сьогодні в короткостроковий ремонт було виведено два енергоблоки. (…) Після проведення відповідного ремонту протягом одного-двох днів вони будуть повернуті до мережі. Наприкінці тижня додатково очікується підключення 15-го блоку (РАЕС-4)", - сказав міністр на брифінгу у Києві у вівторок.

"До кінця тижня розраховуємо, що атомна генерація працюватиме 15 блоками", - додав він.

При цьому він зазначив, що на період проведення ремонтів та відключення двох енергоблоків АЕС енергосистема абсолютно збалансована за рахунок теплової та гідгогенерації.

"Ми успішно пройшли ранковий пік споживання. Відповідним чином пройдемо пік споживання увечері. І це буде зроблено за рахунок додаткового навантаження на теплову та гідрогенерацію. Навіть у таких умовах є відповідний резерв за рахунок гідрогенерації", - пояснив Галущенко.

При цьому він уточнив, що Україна забезпечує узгоджений графік постачання е/е до Польщі.

Згідно з диспетчерською інформацією НЕК "Укренерго", потужність АЕС станом на полудень вівторка знизилася до 10,35 ГВт.

За даними НЕК, експорт е/е до Польщі на сьогодні становить 140 МВт-год.

Як повідомлялося, енергоблок №1 Хмельницької АЕС було відключено 25 січня о 4:22 від енергомережі за фактом спрацьовування диференціального захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.

Крім того, на Запорізькій АЕС удень 25 січня відключено від енергосистеми блок №4 для усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора, тривалість робіт прогнозується до 07:00 27 січня.

Отже, станом на полудень 25 січня у роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. Так, на енергоблоці №4 Рівненської АЕС триває 66-та доба середнього планового ремонту.

Водночас міністерство енергетики Білорусі повідомило, що у вівторок Білорусь надасть аварійну допомогу Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України на запит української сторони з 11:00 до 18:00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги. Максимальна потужність становитиме 150 МВт.

Теги: #енергетика #галущенко #міненерго #аес
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