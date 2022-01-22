Економіка

14:46 22.01.2022

"ДТЕК ВДЕ" отримала в оплату боргу 2,7 млрд грн із "зелених" єврооблігацій "Укренерго"

2 хв читати
"ДТЕК ВДЕ" отримала в оплату боргу 2,7 млрд грн із "зелених" єврооблігацій "Укренерго"

ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") 21 січня перерахувало "ДТЕК ВДЕ" 2,7 млрд грн в оплату боргу за рахунок коштів, отриманих від випуску "зелених" єврооблігацій під гарантію уряду НЕК "Укренерго".

"Справедливість перемогла. Вчора "Гарпок" виплатив борг 2,7 млрд грн компаніям "DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ" з грошей, які європейські кредитори виділили на погашення заборгованості перед інвесторами в "зелену" енергетику", – написав спікер ДТЕК Олександр Шевельов у Facebook у суботу.

Як повідомлялося, "Укренерго" перерахувало на рахунки "ГарПока"1 9,3 млрд грн, виручених від розміщення "зелених" єврооблігацій, з яких держпідприємство 15 листопада здійснило виплати виробникам е/е з відновлюваних джерел (ВДЕ) у розмірі 16,3 млрд грн. Винятком стала "ДТЕК ВДЕ": директора "ГарПок", який віддав розпорядження про виплату" ДТЕК ВДЕ", уряд звільнив, а новий глава компанії відкликав це платіжне доручення.

На початку грудня міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий рейтинг "ДТЕК ВДЕ", яка першою серед українських компаній випустила "зелені" єврооблігації, з рівня "B -" до "CCC+" на тлі непогашеної заборгованості за е/е, а компанія "ДТЕК ВДЕ" заявила про готовність оскаржити такі дії держкомпанії в судах, зокрема міжнародних. За даними голови "ДТЕК ВДЕ" Маріса Куніцкіса, борг перед компанією за 2020-2021 роки становив близько $115 млн.

ДП зі свого боку заявило, що остаточно розрахується з виробниками електроенергії з ВДЕ і перерахує 3,04 млрд грн, що залишилися на його рахунках, після закінчення перевірки його діяльності при попередньому керівництві.

Теги: #дтек_вде #гарпок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 04.01.2022
"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

17:25 30.12.2021
У "ГарПоку" має бути зрозуміла, послідовна та прозора стратегія торгів – голова ДП Андрій Пилипенко

У "ГарПоку" має бути зрозуміла, послідовна та прозора стратегія торгів – голова ДП Андрій Пилипенко

18:55 16.11.2021
"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

12:37 15.11.2021
Головою "ГарПока" призначено екс-заступника глави Міненерговугілля Улиду

Головою "ГарПока" призначено екс-заступника глави Міненерговугілля Улиду

09:15 30.06.2021
Ситуація із судами за позовами ВДЕ-генерації може стати критичною для нас і для енергосистеми – керівник "ГарПока" Петриковець

Ситуація із судами за позовами ВДЕ-генерації може стати критичною для нас і для енергосистеми – керівник "ГарПока" Петриковець

13:48 08.02.2021
У ВР зареєстровано законопроект про фінппідтримку "ГарПоку" для оплати "зеленої" електроенергії

У ВР зареєстровано законопроект про фінппідтримку "ГарПоку" для оплати "зеленої" електроенергії

11:46 04.02.2021
Прем'єр підтверджує зобов'язання за меморандумом з ВДЕ, анонсує перший транш ВДЕ-генерації від "ГарПоку" в четвер

Прем'єр підтверджує зобов'язання за меморандумом з ВДЕ, анонсує перший транш ВДЕ-генерації від "ГарПоку" в четвер

14:43 17.01.2021
"Енергоатом" спрямує більшу частину отриманих від "ГарПока" 5,1 млрд грн на розрахунки з Westinghouse та іншими постачальниками

"Енергоатом" спрямує більшу частину отриманих від "ГарПока" 5,1 млрд грн на розрахунки з Westinghouse та іншими постачальниками

19:00 14.01.2021
ЄБРР просить НКРЕКП дозволити "ГарПоку" використати кредити держбанків "Укренерго" для розрахунків із "зеленою" генерацією

ЄБРР просить НКРЕКП дозволити "ГарПоку" використати кредити держбанків "Укренерго" для розрахунків із "зеленою" генерацією

12:50 06.01.2021
НКРЕКП перенесла ухвалення рішення про розподіл "ГарПоком" коштів на погашення заборгованості 2020р. перед електрогенерацією

НКРЕКП перенесла ухвалення рішення про розподіл "ГарПоком" коштів на погашення заборгованості 2020р. перед електрогенерацією

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Glovo купує Zakaz.ua

Канада запропонувала Україні кредит до CAD120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку

Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання ЄК

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок - НБУ

ОСТАННЄ

Glovo купує Zakaz.ua

Виробники "соціальних" продуктів за тиждень торгів придбали 14,09 млн куб. м газу

НБУ цього тижня продав на міжбанку $321 млн, купив - $20 млн

Кабмін збільшив розміри оплати праці для працівників БЕБ

ФДМ отримав удосконалену систему автоматичної оцінки землі

Канада запропонувала Україні кредит до CAD120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку

Рада має намір розглянути законопроєкти про економічний паспорт 27 січня

Всесвітній економічний форум відбудеться 22-26 травня в Давосі

Гетманцев анонсував "кадрові рішення" у податковій і Нацполіції за підсумками боротьби з нелегальним ринком тютюну

ОП планує масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" - Шурма

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА