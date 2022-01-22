"ДТЕК ВДЕ" отримала в оплату боргу 2,7 млрд грн із "зелених" єврооблігацій "Укренерго"

ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") 21 січня перерахувало "ДТЕК ВДЕ" 2,7 млрд грн в оплату боргу за рахунок коштів, отриманих від випуску "зелених" єврооблігацій під гарантію уряду НЕК "Укренерго".

"Справедливість перемогла. Вчора "Гарпок" виплатив борг 2,7 млрд грн компаніям "DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ" з грошей, які європейські кредитори виділили на погашення заборгованості перед інвесторами в "зелену" енергетику", – написав спікер ДТЕК Олександр Шевельов у Facebook у суботу.

Як повідомлялося, "Укренерго" перерахувало на рахунки "ГарПока"1 9,3 млрд грн, виручених від розміщення "зелених" єврооблігацій, з яких держпідприємство 15 листопада здійснило виплати виробникам е/е з відновлюваних джерел (ВДЕ) у розмірі 16,3 млрд грн. Винятком стала "ДТЕК ВДЕ": директора "ГарПок", який віддав розпорядження про виплату" ДТЕК ВДЕ", уряд звільнив, а новий глава компанії відкликав це платіжне доручення.

На початку грудня міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий рейтинг "ДТЕК ВДЕ", яка першою серед українських компаній випустила "зелені" єврооблігації, з рівня "B -" до "CCC+" на тлі непогашеної заборгованості за е/е, а компанія "ДТЕК ВДЕ" заявила про готовність оскаржити такі дії держкомпанії в судах, зокрема міжнародних. За даними голови "ДТЕК ВДЕ" Маріса Куніцкіса, борг перед компанією за 2020-2021 роки становив близько $115 млн.

ДП зі свого боку заявило, що остаточно розрахується з виробниками електроенергії з ВДЕ і перерахує 3,04 млрд грн, що залишилися на його рахунках, після закінчення перевірки його діяльності при попередньому керівництві.