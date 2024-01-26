ДТЕК ВДЕ встановив метеостанцію для оцінки вітрових умов роботи майбутньої Полтавської ВЕС 650 МВт - топменеджер

Компанія ДТЕК ВДЕ встановила метеостанцію в Полтавській області, щоб здійснити оцінку вітрових умов для майбутньої Полтавської ВЕС, повідомив заступник гендиректора компанії Олег Соловей.

"Ця метеомачта збиратиме всі дані про напрямки і швидкість, ефективно генерувати електроенергію. І цього разу в нас вийшов невеликий рекорд. Споруда не маленька - 160 метрів. Зазвичай в Україні встановлюється на 120 метрів", - описав він метеостанцію на своїй фейсбук-сторінці у п'ятницю.

За його словами, протягом року компанія аналізуватиме дані про напрямки та швидкість вітрів у місцевості, щоб визначити найкраще розташування для вітротурбін.

"Від цього залежить ефективність роботи майбутньої вітрової енергетичної станції", - пояснив Соловей.

Як повідомлялося в травні минулого року, після відкриття першої черги Тилігульської ВЕС 114 МВт, голова "ДТЕК ВДЕ" Олександр Селищев заявив, що компанія хоче побудувати потужну ВЕС у Глобинській громаді Полтавської області, оскільки вбачає досить великі перспективи для ефективного виробництва електроенергії в цьому регіоні.

Компанія "ДТЕК ВДЕ" почала девелопмент проєкту будівництва Полтавської ВЕС 650 МВт 2023 року і планує завершити його до кінця 2024 року, "а 2025 року або трохи довше побудувати саму ВЕС", повідомляв про початок проєкту Селищев.

Своєю чергою Олег Соловей зазначав, що після того, як у рамках синхронізації з ЕNTSO-E Україна від'єдналася від енергосистеми Росії та Білорусі, потребують переформатування поставок електроенергії, щоб уникнути її дефіциту, зокрема, Сумська, Харківська та Полтавська області.

"З огляду на таку ситуацію, ми побачили дефіцит е/е, і вирішили йти туди, де енергія потрібна. Ми зустрічалися з великими видобувними підприємствами, які не можуть розвиватися без додаткової генерації. Вони зацікавлені, бо це ще й "зелена" електроенергія. Ми зважили всі за і проти. Там дійсно дуже складна логістика - потрібно буде підніматися каскадом шлюзів, Дніпром із Чорного моря", - описав ситуацію Соловей.