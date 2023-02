"ДТЕК ВДЕ" продовжило на два дні викуп євробондів

Компанія Ornex Limited (Кіпр), 100% "дочка" "ДТЕК ВДЕ", продовжила на два дні викуп єврооблігацій материнської компанії з погашенням у 2024 році на загальну суму до EUR20 млн.

Як йдеться у біржовому повідомленні компанії, кінцевий термін подання заявок на тендер тепер спливає у вівторок, 14 лютого, замість п'ятниці, 10 лютого.

Уточнено, що оголошення результатів тендеру очікується 16 лютого.

"Метою пропозиції є надання групі ("ДТЕК ВДЕ") можливості оптимізувати структуру свого капіталу за рахунок скорочення частки позикових коштів та зниження боргового навантаження", - зазначала раніше компанія.

Як повідомлялося, попереднє таке оголошення Ornex Limited зробила 22 листопада минулого року і за результатами тендеру викупила облігації лише на EUR2,583 млн за 30% від номіналу, або загальною номінальною вартістю EUR8,6 млн за загального обсягу випуску EUR325 млн.

Тоді ціна викупу відповідала максимальній, яка була зазначена в умовах тендеру, тоді як зараз Ornex Limited готова приймати заявки на викуп для розгляду за ціною аж до номінальної.

Згідно з інформацією Франкфуртської біржі, котирування єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ" на покупку нині становлять 37,31% від номіналу, на продаж – 38,31%, що майже на 3,5 процентних пункти вище, ніж у день оголошення про викуп 27 січня .

Агентом в операції виступає The Bank of New York Mellon