Мінагрополітики: Усі контрольовані Україною землі будуть засіяні, про скорочення не йдеться

Україна гідно розпочала третю весняну посівну ярих культур в умовах повномасштабного вторгнення, усі землі на контрольованих територіях буде засіяно, про скорочення не йдеться, можна констатувати повноцінне продовження роботи, заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"У ці дні фактично триває вже третя весняна посівна ярих культур в умовах повномасштабного вторгнення. Українські фермери продемонстрували вражаючу стійкість. (...) Цього року знову планується всі землі, в межах контрольованих територій, засіяти. Це не йдеться про скорочення, йдеться про повноцінне продовження роботи", - сказав він.

Водночас Висоцький вказав на зміну пріоритетів у виборі аграріями сільгоспкультур, зокрема буде розширено виробничі площі під соєю та цукровими буряками, а під кукурудзою та пшеницею скорочено.

"Це не є чимось суттєвим. Основне, що робота триває по всій території країни, є готовність далі виробляти і переробляти продукти. Це означає, що для внутрішньої продовольчої безпеки критичних ризиків немає. Різної продукції буде достатньо для українців", - запевнив заступник міністра і додав, що Україна й надалі робитиме суттєвий внесок у гарантування міжнародної продовольчої безпеки.

Висоцький зазначив, що прогноз на вегетаційний період-2024 для ярих культур сприятливий - протягом усієї зими було багато опадів, запаси вологи в ґрунті достатні.

Крім того, покращилася в динаміці двох із половиною років логістика. З нею є складнощі, бо війна їх усіх не знімає. Однак останніми місяцями Україна почала експортувати абсолютну більшість зернових і продуктів переробки Чорноморським морським коридором, через який на зовнішні ринки відправляється 85-87% продукції.

Це дає змогу розраховувати, що Україна 2024 року зможе експортувати 60-70% вирощеної продукції, резюмував перший заступник міністра агрополітики.