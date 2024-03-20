Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про відкриття експорту біометану - депутат

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9456 про митний контроль та оформлення біометану, що переміщується трубопровідним транспортом через митний кордон України, повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

За його словами, внесення змін до Митного кодексу про оформлення біометану підтримали 297 депутатів.

Як повідомлялося, наразі прямої заборони на експорт біометану немає, але не прописано митні процедури, як його оформляти. Законопроєкт №9456 дозволяє оформляти біометан так, як природний газ.

Виробники біометану розраховують, що ухвалення законопроєкту надасть можливість експортувати ресурс, залучати валютну виручку та інвестиції в нові потужності.

За даними голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи, вже зараз є п'ять заводів, фактично готових експортувати біометан у разі вирішення головного питання - врегулювання експорту. Їхня потужність становить близько 80 млн куб. м. на рік, але потенціал України оцінюють у 20 млрд куб. м на рік, і він буде затребуваний у Європі, вважають його виробники.