В Афганістані за "Талібану" стрімке зростання рівня безробіття, криза найбільше торкнулася жінок

Міжнародна організація праці (МОП) заявляє, що в Афганістані після приходу до влади руху "Талібан" у серпні 2021 року роботу втратили понад півмільйона людей.

"Йдеться про статистику лише за третій квартал. Експерти МОП побоюються, що до середини року ця кількість становитиме 900 тисяч", - йдеться у повідомленні на сайті ООН.

Зазначається, що таке стрімке зростання рівня безробіття є наслідком запровадження обмежень на зайнятість жінок та звільнення багатьох держслужбовців, а також тяжкої економічної кризи.

За даними експертів МОП, загалом, якщо рахувати втрати на ринку праці за кількістю годин, відпрацьованих в афганській економіці, то у третьому кварталі 2021 року вони становили 13% порівняно з гіпотетичним сценарієм без зміни влади.

"Криза найбільше торкнулася жінок. Так, рівень їх зайнятості, і без того вкрай низький за світовими стандартами, у третьому кварталі минулого року знизився на 16%. До середини 2022 року прогнозується його падіння до 28%", - йдеться у повідомленні.

Цього тижня Група експертів ООН висловила крайнє занепокоєння щодо порушення права жінок на працю. За їхніми словами, таліби заборонили жінкам повертатись на свої робочі місця, а також з'являтись у громадських місцях без супроводу чоловіків. У країні було ліквідовано міністерство у справах жінок та захоплено приміщення Афганської незалежної комісії з прав людини.