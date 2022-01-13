Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску цього року

Модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску в Україні розпочнеться вже цього року, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року в межах програми президента "Велике будівництво" має розпочатися перетворення міжнародних автомобільних пунктів пропуску на сучасні об'єкти з комфортними зонами очікування. Проходження кордону має стати максимально швидким і зручним для громадян та бізнесу, адже це обличчя нашої держави", - наводить слова Шмигаля, сказані ним під час наради у четвер, пресслужба Кабміну.

Уточнюється, що під час наради Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції напрацювати ефективні механізми, які дадуть змогу вже цього року реалізувати масштабний проект із модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску на державному кордоні.