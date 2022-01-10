Економіка

12:41 10.01.2022

Держземкадастр готовий до запуску пілотного проекту щодо внесення до нього відомостей про земділянки інженерами-землевпорядниками

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Держземкадастр готовий до запуску пілотного проекту щодо внесення до нього відомостей про земділянки інженерами-землевпорядниками

Держпідприємство "Центр Державного земельного кадастру", що адмініструє Держземкадастр, повністю готове до запуску пілотного проекту з внесення до кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, написав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у Facebook у понеділок.

Цей проект розробляється і впроваджується на виконання постанови Кабінету Міністрів України №1438 від 29 грудня 2021 року, згідно з якою Мінагрополітики до 1 грудня поточного року має розробити законопроект про надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам статусу державних кадастрових реєстраторів, після чого уряд планує запустити пілотний проект щодо внесення ними відомостей про земельні ділянки до Держземкадастру.

"Упровадження таких змін - завершальний і дуже важливий етап у радикальній дерегуляції земельних відносин і перетворенні Держгеокадастру на сервісний орган. Практично останнє "вузьке місце", яке дозволяло недобросовісним чиновникам створювати для громадян та бізнесу перешкоди в реалізації їхніх прав на земельні ділянки, – це внесення відомостей до Державного земельного кадастру, насамперед під час державної реєстрації земельних ділянок", - написав міністр у соцмережі.

За даними Лещенка, розробники документації з землеустрою отримають можливість вносити відомості до Держземкадастру самостійно, що дасть змогу усунути можливий вплив недобросовісних чиновників.

Крім того, процес внесення відомостей про земділянки до Держземкадастру стане швидшим, оскільки термін розгляду документів буде обмежений сімома днями.

Міністр уточнив, що пілотний проект допуску до реєстрації земельних ділянок сертифікованих інженерів-землевпорядників встановлює процедурні "запобіжники" від зловживань шляхом запровадження системи моніторингу їхньої діяльності.

"У разі виявлення порушення закону Державний кадастровий реєстратор порушуватиме перед Держгеокадастром питання про скасування незаконного рішення інженера, а до вирішення питання фіналізувати внесення відомостей до кадастру буде неможливо. Водночас процедура перевірки буде обмеженою в часі, і за відсутності реакції з боку державних органів протягом 7 днів блокування реєстрації автоматично зніматиметься", - написав Лещенко.

Як повідомлялося, Кабмін у грудні 2021 року доручив Мінагрополітики розробити до 1 грудня поточного року законопроект про надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам статусу державних кадастрових реєстраторів.

Крім того, Кабмін доручив Держгеокадастру забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для Держземкадастру для внесення до нього відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Теги: #держземкадастр #лещенко
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